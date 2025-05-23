Уже зачисленных в школы детей мигрантов не обяжут сдавать тест по русскому языку
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит в этом целесообразности
23 мая 2025, 12:00, ИА Амител
Фото: Ben Mullins / unsplash.com
Дети мигрантов, которых уже зачислили в школы, не будут писать тест по русскому языку, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Так политик прокомментировал предложение депутатов ГД от "Новых людей" ежегодно тестировать детей иностранцев, которые учатся в российских школах.
Как отметил Музаев, ведомство такого поручения не получало, а он сам пока не видит целесообразности вести эту работу.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отправлять обратно в родную страну детей мигрантов, которые с трех попыток не сдали тест по русскому языку для обучения в российских школах.
12:05:53 23-05-2025
Ну не сказать, что хорошая новость
12:17:41 23-05-2025
как они учиться то будут? если многие почти не бельмеса на Русском???
16:21:46 23-05-2025
Гость (12:17:41 23-05-2025) как они учиться то будут? если многие почти не бельмеса на Р... зато Анзор не видит целесообразности((((
16:22:36 24-05-2025
Гость (12:17:41 23-05-2025) как они учиться то будут? если многие почти не бельмеса на Р... А они и не учатся!!! Отсидит до выпускного в России, сдавать поедет домой. За баранов. Вернется, с хорошими бумагами, поступит в ВУЗ, будет платить, так и закончит....
12:22:04 23-05-2025
Анзор Музаев русский?
16:23:35 23-05-2025
Гость (12:22:04 23-05-2025) Анзор Музаев русский?... А по ФИО разве не ясно?(((((
16:23:42 24-05-2025
Гость (12:22:04 23-05-2025) Анзор Музаев русский?... Трезор совсем не русский.
12:45:55 23-05-2025
Анзор музаев, глава рсобрнадзора, ну да, комуж ещё занимать этот пост, не Ивану же Петрову, ещебы он был за
14:03:17 23-05-2025
да можно бы было годик языка интенсивным дополнительным обязательным курсом и в конце экзамен. плюс основы провославия и атеизма для интеграции
21:34:42 23-05-2025
Гость (14:03:17 23-05-2025) да можно бы было годик языка интенсивным дополнительным обяз... Зачем?
Вы про менталитет слышали? В семье на Востоке непоколебимые веками устои, а вы хотите основами православия что-то изменить?
14:40:46 25-05-2025
Гость (21:34:42 23-05-2025) Зачем?Вы про менталитет слышали? В семье на Востоке непо... клин клином вышибают. неплохим фильтром может стать
09:53:34 24-05-2025
А как быть, если за взятку прошёл, и зачислен, а не понимает и не говорит? В таком случае будет пересмотр, или - раз зачислен, то зачислен??? Все это смех да и только, как за деньги шли, так и будут идти
Если их десятки тыщ не пройдут? Неграмотными будут??? Или опять придумают курсы русского языка, за счёт коренных налогоплательщиков?????
14:44:12 25-05-2025
Гость (09:53:34 24-05-2025) А как быть, если за взятку прошёл, и зачислен, а не понимает... за счёт пригласившего работодателя можно, как делается в англоязычных странах, например. или за счет родителей. "прогрессивный мир" не стесняется на языковых курсах зарабатывать