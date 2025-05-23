Уже зачисленных в школы детей мигрантов не обяжут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит в этом целесообразности

23 мая 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Дети мигрантов, которых уже зачислили в школы, не будут писать тест по русскому языку, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Так политик прокомментировал предложение депутатов ГД от "Новых людей" ежегодно тестировать детей иностранцев, которые учатся в российских школах.

Как отметил Музаев, ведомство такого поручения не получало, а он сам пока не видит целесообразности вести эту работу.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отправлять обратно в родную страну детей мигрантов, которые с трех попыток не сдали тест по русскому языку для обучения в российских школах.