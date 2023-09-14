Уже завтра. Публикуем расписание международных соревнований "Алтайская регата"
Рассказываем, что ждет гостей в каждый из трех дней турнира
14 сентября 2023, 14:45, ИА Амител erid: LjN8KUqiP
Уже в эти выходные, с 15 по 17 сентября 2023 года, на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Гостей ждет прекрасная погода, три дня эффектных заездов на воде и насыщенная развлекательная программа.
Расписание мероприятий
15 сентября:
- 10:00 – 17:00 – Спортивные соревнования и шоу чирлидинга "Экстрим";
- 17:00 – Dj Julia Petrova* (г. Барнаул) с горячим сетом;
- 18:00 – Розыгрыш дня.
16 сентября:
- 09:30 – 12:30 – Спортивные соревнования;
- 10:40 – 11:00 – Танцы вместе с Jamp More* (г. Новосибирск);
- 11:00 – 12:00 – Спортивные соревнования;
- 12:30 – 13:00 – Выступление звезд Муз ТВ и хедлайнеров "Алтайской регаты": DJ Twins (г. Москва)*;
- 13:00 – 13:30 – Церемония открытия;
- 13:30 – 14:00 – Розыгрыш;
- 14:00 – 18:40 – Спортивные соревнования, лаунж-сет на пляже от кавер-группы Para Slov* и жаркие ритмы от DJ Smile (г. Новосибирск)*;
- 18:40 – Розыгрыш дня;
- 19:00 – 20:00 – Диско от Jamp More (г. Новосибирск) и звезд Муз ТВ DJ Twins (г. Москва).
17 сентября:
- 10:00 – 15:00 – Спортивные соревнования, шоу чирлидинга Fly*;
- 15:00 – 15:20 – Розыгрыш;
- 15:30 – 16:30 – Карнавал "SUPряжение"* под биты от DJ Jonyfane* (г. Новосибирск);
- 16:30 – 16:50 – Церемония закрытия;
- 16:50 – 17:50 – Награждение;
- 17:50 – Розыгрыш дня;
- 18:00 – 19:00 – Проводы теплого заката на пляже под звуки акустической кавер-группы Sami Trio*.
Билеты на соревнования
На сервисе Kassy.ru* можно купить билеты отдельно на каждый из трех соревновательных дней:
- 15 сентября, пятница;
- 16 сентября, суббота;
- 17 сентября, воскресенье.
Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.
Также билеты будут продавать в кассе на гребном канале в дни события.
А в официальном Telegram-канале* "Алтайской регаты" проходят розыгрыши бесплатных билетов, советуем подписаться, следить за новостями и участвовать во всех активностях.
*Dj Julia Petrova ("ДиДжей Юлия Петрова"); Jamp More ("Джамп Мор"); DJ Twins ("ДиДжей Твинс"); Para Slov ("Пара Слов"); DJ Smile ("ДиДжей Смайл"); Fly ("Флай"); SUPряжение ("САПряжение"); DJ Jonyfane ("ДиДжей Джонифейн"); Sami Trio ("Сами Трио"); Kassy.ru ("Кассы.ру"); Telegram-канал ("Телеграм-канал").
*Билеты в Kassy.ru (ООО "Городские зрелищные кассы", г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225).
Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".
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РОО "ФГБК Алтайского края"Реклама
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