Уже завтра. Публикуем расписание международных соревнований "Алтайская регата"

Рассказываем, что ждет гостей в каждый из трех дней турнира

14 сентября 2023, 14:45, ИА Амител erid: LjN8KUqiP

Соревнования по гребле / Фото предоставлено Федерацией гребли

Уже в эти выходные, с 15 по 17 сентября 2023 года, на барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Гостей ждет прекрасная погода, три дня эффектных заездов на воде и насыщенная развлекательная программа.

Расписание мероприятий

15 сентября:

10:00 – 17:00 ­– Спортивные соревнования и шоу чирлидинга "Экстрим";

17:00 ­– Dj Julia Petrova* (г. Барнаул) с горячим сетом;

18:00 ­– Розыгрыш дня.

16 сентября:

09:30 – 12:30 ­– Спортивные соревнования;

10:40 – 11:00 ­– Танцы вместе с Jamp More* (г. Новосибирск);

11:00 – 12:00 ­– Спортивные соревнования;

12:30 – 13:00 ­– Выступление звезд Муз ТВ и хедлайнеров "Алтайской регаты": DJ Twins (г. Москва)*;

13:00 – 13:30­ – Церемония открытия;

13:30 – 14:00 ­– Розыгрыш;

14:00 – 18:40 ­– Спортивные соревнования, лаунж-сет на пляже от кавер-группы Para Slov* и жаркие ритмы от DJ Smile (г. Новосибирск)*;

18:40 ­– Розыгрыш дня;

19:00 – 20:00 ­– Диско от Jamp More (г. Новосибирск) и звезд Муз ТВ DJ Twins (г. Москва).

17 сентября:

10:00 ­– 15:00 ­– Спортивные соревнования, шоу чирлидинга Fly*;

15:00 – 15:20­ – Розыгрыш;

15:30 – 16:30 ­– Карнавал "SUPряжение"* под биты от DJ Jonyfane* (г. Новосибирск);

16:30 – 16:50 ­– Церемония закрытия;

16:50 ­– 17:50 ­– Награждение;

17:50 ­– Розыгрыш дня;

18:00 – 19:00 ­– Проводы теплого заката на пляже под звуки акустической кавер-группы Sami Trio*.

Расписание / Фото предоставлено Федерацией гребли

Билеты на соревнования

На сервисе Kassy.ru* можно купить билеты отдельно на каждый из трех соревновательных дней:

Стоимость: 200−300 рублей за каждый день.

Также билеты будут продавать в кассе на гребном канале в дни события.

А в официальном Telegram-канале* "Алтайской регаты" проходят розыгрыши бесплатных билетов, советуем подписаться, следить за новостями и участвовать во всех активностях. Фото предоставлено Федерацией гребли

*Dj Julia Petrova ("ДиДжей Юлия Петрова"); Jamp More ("Джамп Мор"); DJ Twins ("ДиДжей Твинс"); Para Slov ("Пара Слов"); DJ Smile ("ДиДжей Смайл"); Fly ("Флай"); SUPряжение ("САПряжение"); DJ Jonyfane ("ДиДжей Джонифейн"); Sami Trio ("Сами Трио"); Kassy.ru ("Кассы.ру"); Telegram-канал ("Телеграм-канал").

*Билеты в Kassy.ru (ООО "Городские зрелищные кассы", г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 434, ОГРН 1102225008225).

Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".

Возрастное ограничение 0+

РОО "ФГБК Алтайского края"

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