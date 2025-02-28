В 12 регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в десятый класс

При этом не набравшие минимум получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах

28 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в десятый класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к чтению соответствующего законопроекта.

Минимальный балл будут устанавливать сами субъекты. При этом школьники, не набравшие этот минимум, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах. Региональные власти также смогут вводить списки профессий, поступление в колледжи для обучения которым будет производиться на основании вступительных экзаменов и без учета результатов ОГЭ.

Всего в эксперименте будут участвовать 12 регионов. Из Сибири к нему решила присоединиться Кемеровская область. Кроме того, его проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также на Камчатке и в Краснодарском крае, Северной Осетии и ЯНАО.