В 12 регионах введут минимальный балл ОГЭ для перехода в десятый класс
При этом не набравшие минимум получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах
28 февраля 2025, 20:15, ИА Амител
В 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в десятый класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к чтению соответствующего законопроекта.
Минимальный балл будут устанавливать сами субъекты. При этом школьники, не набравшие этот минимум, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах. Региональные власти также смогут вводить списки профессий, поступление в колледжи для обучения которым будет производиться на основании вступительных экзаменов и без учета результатов ОГЭ.
Всего в эксперименте будут участвовать 12 регионов. Из Сибири к нему решила присоединиться Кемеровская область. Кроме того, его проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также на Камчатке и в Краснодарском крае, Северной Осетии и ЯНАО.
20:40:33 28-02-2025
Опять же переменив над школьниками
11:42:02 01-03-2025
Рабочие нужны. Лодырей в профтех, закончивших 11 классов зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Подать его будет возможно через суперсервис и только в один вуз на выбранную специальность. В один! Вероятность получить вышку резко снижается. Не поступил, смотри пункт первый. Но это только для простых смертных.
21:29:47 01-03-2025
очень выгодно, когда детей мало. в ВУЗЫ затак берут!!