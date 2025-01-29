В 2026 году в российские школы вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"

Его будут преподавать учителя истории для школьников 5-7 классов

29 января 2025, 10:45, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школы РФ вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

"С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", – сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.

За поддержку инициативы Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла – 28 января он заявил, что в школах России снова появится предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) для 5-7 классов. Преподавать его будут учителя истории.

Минпросвещения ранее предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а вместе с тем убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и с 1 сентября 2025 года интегрировать его в новый раздел.