В 2026 году в российские школы вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры"
Его будут преподавать учителя истории для школьников 5-7 классов
29 января 2025, 10:45, ИА Амител
В школы РФ вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
"С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России", – сказал министр на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.
За поддержку инициативы Кравцов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла – 28 января он заявил, что в школах России снова появится предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (ОДНКНР) для 5-7 классов. Преподавать его будут учителя истории.
Минпросвещения ранее предлагало дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а вместе с тем убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и с 1 сентября 2025 года интегрировать его в новый раздел.
10:48:35 29-01-2025
Вон религию из школы!!!! Она не имеет отношения ни к культуре, ни к нравственности!!!
11:01:03 29-01-2025
А это поможет? Дети перестанут матерится через слово?
11:01:33 29-01-2025
Для того, чтобы в школьную программу что-то внести, необходимо предварительно что-то оттуда вынести. Что будут выносить? Остатки физики и химии с биологией? Ведь по этим предметам всё равно учителей тотальная нехватка ...
11:12:04 29-01-2025
Чучмек (11:01:33 29-01-2025) Для того, чтобы в школьную программу что-то внести, необходи... Какая химия и физика, на всё воля божья
11:11:22 29-01-2025
Ну главные проблемы в образовании решены. Теперь дети будут слушать Шамана и проповеди и всё у нас наладится
11:24:57 29-01-2025
Разговоры о важном асё ?
11:46:28 29-01-2025
дети учиться не хотят, учителей нехватка, потому что на такую зп с такой нервотрепкой люди идти не хотят.
к успешной сдаче егэ школа никак не готовит, это вопрос финансовой возможности родителей в последние два года учебы оплатить 2-3 репетиторов.
вот, по моему мнению, какие проблемы имеют место быть. и они гораздо острее духовных скреп и песен.
это как в дом, которых заваливается, зачем-то покупать стенку у лазурита.
12:04:43 29-01-2025
духовно-нравственные нормы, так же как и патриотизм, формируются сами, на уровне ощущений и зависят от окружающей обстановки. вот вы хоть что в своей школе в уши лейте, но подросток выйдет на улицу, или в игру-стрелялку, майнкрафт тупой какой-нибудь, и увидит совсем другое, и поймет он совсем другое. Так что не той лопатой махаете, господа министры.
12:09:00 29-01-2025
А в смысле вернут? Этот предмет и так был у нас с 4 по 6 ой, вот в 7 ом нет. Ну тут и так уже некуда предметы впихивать.
12:18:14 29-01-2025
А куды он делался? Вон в расписании по средам висит 7ым уроком.
15:54:30 29-01-2025
Всё старо, как мир - контроль и управление толпой, вернее, рабами божьими.
17:17:21 29-01-2025
бийчанин (15:54:30 29-01-2025) Всё старо, как мир - контроль и управление толпой, вернее, р...
Ну а если толпа сама хочет, чтобы ею управляли. И все для этого делает!
18:46:38 29-01-2025
люди, очнитесь!! нельзя попов в школы и вообще к детям допускать!
20:45:29 29-01-2025
Элен без ребят (18:46:38 29-01-2025) люди, очнитесь!! нельзя попов в школы и вообще к детям допус... Учителя истории