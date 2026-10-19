В 2027 году автомобилистов Алтайского края ждет повышение предельного тарифа на техосмотр

Изменения затронут и владельцев грузового транспорта

19 октября 2026, 09:48, ИА Амител

Техосмотр / Автослесарь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 января 2027 года в Алтайском крае увеличатся предельные тарифы на проведение технического осмотра транспортных средств. Новые значения утверждены постановлением, опубликованным на портале правовых актов.

Размер платы будет зависеть от категории автомобиля. Для обычных легковых машин с числом пассажирских мест не более восьми максимальная стоимость техосмотра вырастет с 1202 до 1269 рублей.

Для пассажирского транспорта массой до пяти тонн тариф увеличится с 2058 до 2173 рублей. Если масса такого транспортного средства превышает пять тонн, предельная цена составит 2625 рублей вместо нынешних 2486.

Изменения затронут и владельцев грузового транспорта. Для автомобилей массой до 3,5 тонны стоимость техосмотра повысится с 1315 до 1389 рублей. Для наиболее тяжелых грузовиков массой свыше 12 тонн новый предел составит 2733 рубля против действующих 2363.

Отдельно проиндексируют тарифы для городского электрического транспорта. Максимальная стоимость его технического осмотра увеличится с 1726 до 1823 рублей.