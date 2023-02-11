В 54 года — словно в 30. Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон?

11 февраля актрисе исполнилось 54 года

11 февраля 2023, 09:29, ИА Амител

Дженнифер Энистон / Фото: AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Американская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля празднует 54-й день рождения. Имеет звезду на голливудской аллее Славы, её включали в список самых красивых женщин журналы People, Cosmopolitan и Esquire. Причём с годами, кажется, Дженнифер Энистон выглядит только лучше. В честь дня рождения актрисы amic.ru собрал её фотографии, чтобы ещё раз в этом убедиться.

Дженнифер запомнилась зрителям ролями в сериале "Друзья", в фильмах "Брюс Всемогущий", "Мы Миллеры", "Марли и я", "Обещать – не значит жениться" и так далее. Также Энистон продюсирует и режиссирует фильмы.

















































Дженнифер Энистон / Фото: kinopoisk.ru

Известно, что актриса уже давно не делает пластических операций. Лишь в начале карьеры она делала ринопластику, чтобы исправить искривлённую носовую перегородку. Ботоксом и филлерами она никогда не увлекалась. Зато звезда проводит микротоковую терапию лица, которая стимулирует мышцы и тонизирует кожу.

Также Дженнифер Энистон использует минимум косметики, пьёт три-четыре бутылки воды в день и ест здоровую пищу. Большую часть её рациона составляют овощи и зелень – это 75-80%. Актриса любит готовить салат из булгура, нута, сыра фета, фисташек и мяты.