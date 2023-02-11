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В 54 года — словно в 30. Как сейчас выглядит Дженнифер Энистон?

11 февраля актрисе исполнилось 54 года

11 февраля 2023, 09:29, ИА Амител

Дженнифер Энистон / Фото: AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Дженнифер Энистон / Фото: AP Photo / Invision/Richard Shotwell

Американская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля празднует 54-й день рождения. Имеет звезду на голливудской аллее Славы, её включали в список самых красивых женщин журналы People, Cosmopolitan и Esquire. Причём с годами, кажется, Дженнифер Энистон выглядит только лучше. В честь дня рождения актрисы amic.ru собрал её фотографии, чтобы ещё раз в этом убедиться.

Дженнифер запомнилась зрителям ролями в сериале "Друзья", в фильмах "Брюс Всемогущий", "Мы Миллеры", "Марли и я", "Обещать – не значит жениться" и так далее. Также Энистон продюсирует и режиссирует фильмы.

Известно, что актриса уже давно не делает пластических операций. Лишь в начале карьеры она делала ринопластику, чтобы исправить искривлённую носовую перегородку. Ботоксом и филлерами она никогда не увлекалась. Зато звезда проводит микротоковую терапию лица, которая стимулирует мышцы и тонизирует кожу.

Также Дженнифер Энистон использует минимум косметики, пьёт три-четыре бутылки воды в день и ест здоровую пищу. Большую часть её рациона составляют овощи и зелень – это 75-80%. Актриса любит готовить салат из булгура, нута, сыра фета, фисташек и мяты.

Комментарии 10

  • А нам её можно смотреть? занкО не против?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Нет. Бабушка не выглядит как женщина 30 лет. Не надо придумывать. Возраст виден.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Если снять штукатурка, то как будет выглядеть?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего так,хорошо выглядит Дженни.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Приёмы сохранения красоты и молодости селебрити давно известны. Это адренохром, а также улитки и дождевые черви, как живьем ползающие по лицу, так и их экскременты, а также растворы из их ферментирования, опять же наносимые на лицо. И всё бы ничего, если бы ни канцерогенная токсичность всех этих ухищрений. Сколько уже наших певиц и актрис умерли от этого в чудовищных муках!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Рожала? Дети есть? Ну и что? Сами пишете: давно не делала пластических операций. Фото издалека, в очках и волосней занавешена.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Нет. Бабушка" Юнец, будешь свое мнение высказывать, как волосы на лобке начнут расти. Называть женщину в 54 - бабушкой!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Нет. Бабушка" Юнец, будешь свое мнение высказывать, как волосы на лобке начнут расти. Называть женщину в 54 - бабушкой!--старухой неприлично ж
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Фотки с пляжа, где папараци снимают смотреть надо. Там честный возраст на лицо и на всё остальное.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Да и хрен с ней. Наши актрисы выглядят на много красивее и не выглядят как запеченная в духовке вобла.
    13 февраля, Гость   Ответить
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