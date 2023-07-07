В администрации Барнаула обсудили судьбу долгостроя на улице Петра Сухова

Застройщик должен предоставить график проведения работ, уточненную информацию о проданных и непроданных объектах недвижимости, а также сведения об обращении в кредитные организации

07 июля 2023, 21:13, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В барнаульской мэрии обсудили вопрос с завершением строительства многоквартирного жилого дома на улице Петра Сухова, 34. Как сообщает пресс-центр мэрии, в нем приняли участие и дольщики.

В мероприятии также участвовали представители регионального Минстроя, инспекции стройжилнадзора Алтайского края, налоговой, Росптребнадзора, городской думы, прокуратуры, застройщика и другие.

На прошлом заседании руководитель строительной компании "Сиада" Александр Соболев проинформировал о том, что строительная готовность дома оценивается на 98%. Сейчас застройщик занимается перепроектированием наземно-подземной парковки — после получения экспертного заключения компания продолжит продажи парковочных мест, жилых и нежилых помещений. На вырученные средства он завершит первый этап строительства.

Получение заключения отложили из-за замечаний экспертов. Теперь же документация доработана — надежда на одобрение есть уже в ближайшие дни. При этом застройщик не смог детализировать план дальнейших действий, назвав сроки завершения строительства, а также не раскрыл объем недостающего на эти цели финансирования.

Замглавы администрации Андрей Федоров отметил, что застройщик должен предоставить график проведения работ, уточненную информацию о проданных и непроданных объектах недвижимости, а также сведения об обращении в кредитные организации.