В мэрии Барнаула провели совещание по коммунальной аварии на Павловском тракте

Власти города обсудили сроки устранения аварийной ситуации

26 ноября 2024, 13:35, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Совещание по аварийной ситуации на водопроводе на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской проходит в администрации Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В совещании принимают участие глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель председателя правительства края Александр Климин, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин, главный инженер ООО "Барнаульский водоканал" Евгений Чайкин, директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Александр Гросс, а также главы районных администраций", – рассказали в мэрии.

На совещании обсуждают сроки устранения аварийной ситуации, а также усиление мер реагирования.

Напомним, что выход воды на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской произошел в результате повреждения запорной арматуры на водоводе.

Водоснабжение временно ограничено в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула.

Сейчас на месте коммунальной аварии работают "Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой", представители районной администрации, управления ГО ЧС по Барнаулу, городского комитета по энергоресурсам и газификации, а также дежурят дорожные службы. Ведется откачка воды, работает дорожная техника.