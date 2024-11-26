В мэрии Барнаула провели совещание по коммунальной аварии на Павловском тракте
Власти города обсудили сроки устранения аварийной ситуации
26 ноября 2024, 13:35, ИА Амител
Совещание по аварийной ситуации на водопроводе на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской проходит в администрации Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В совещании принимают участие глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель председателя правительства края Александр Климин, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, заместитель генерального директора по строительству ООО "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин, главный инженер ООО "Барнаульский водоканал" Евгений Чайкин, директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Александр Гросс, а также главы районных администраций", – рассказали в мэрии.
На совещании обсуждают сроки устранения аварийной ситуации, а также усиление мер реагирования.
Напомним, что выход воды на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской произошел в результате повреждения запорной арматуры на водоводе.
Водоснабжение временно ограничено в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула.
Сейчас на месте коммунальной аварии работают "Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой", представители районной администрации, управления ГО ЧС по Барнаулу, городского комитета по энергоресурсам и газификации, а также дежурят дорожные службы. Ведется откачка воды, работает дорожная техника.
13:49:23 26-11-2024
Провести совещание это первое дело.
Ремонтной бригаде водоконала сил, терпения и уважения. Мы в вас верим, мужики! Хорошо что на улице еще не минус 30*
Граждане, давайте мужикам хоть пирожков да чаю подвезем для перекусов!
Кстати, Красноармейский-Мерзликина потоп. Вода по Красноармейскому вниз потоком хлещет. Уже до Партизанской долилась.
15:09:02 26-11-2024
Гость (13:49:23 26-11-2024) Провести совещание это первое дело. Ремонтной бригаде во... Напишите,как организовали подаоз воды? Где людям брать воду? Куда обращаться за водой?
13:57:37 26-11-2024
На памяти последние лет 40-к и периодически рвётся именно в этом месте. Обычно, когда сделают асфальт на Павловском тракте и сразу рвётся. Ну, измените уже этот узел, сделайте надёжней, перепроектируйте его. Не можете сами, закажите у тех, кто умеет и может.
14:51:20 26-11-2024
Гость (13:57:37 26-11-2024) На памяти последние лет 40-к и периодически рвётся именно в ... Запроектируешь?
15:39:01 26-11-2024
Гость (14:51:20 26-11-2024) Запроектируешь?...
Техзадание выдавай и на откат не рассчитывай
15:22:25 26-11-2024
Гость (13:57:37 26-11-2024) На памяти последние лет 40-к и периодически рвётся именно в ... Денег дай. И столько, чтобы ещё в карман положить можно было.
16:32:46 26-11-2024
Гость (15:22:25 26-11-2024) Денег дай. И столько, чтобы ещё в карман положить можно было...
Денег у бухгалтера попроси
14:07:38 26-11-2024
а были времена когда на аварии выезжали и ситуацию на месте оценивали и делали выводы.
на совещании 18 человек сидит, аварию, судя по фото, 5 человек устраняет!
14:43:19 26-11-2024
Гость (14:07:38 26-11-2024)на совещании 18 человек сидит ... Судя по фото водоканала, один слесарь осматривает трубу в яме.
14:09:04 26-11-2024
Как в старые времена горком решает когда отремонтируют. вы лучше займитесь развозом воды и наличием воды в магазинах. Нам чеки сохранять? Водоканал нам их оплатит?
14:31:04 26-11-2024
так поди ж всё старое, совковое, на честном слове держится. Эксплуатационный срок уже исчерпался давно
14:53:37 26-11-2024
Гость (14:31:04 26-11-2024) так поди ж всё старое, совковое, на честном слове держится. ... давно уже нет, гораздо хуже - конкурсные госзакупки, там мафия и атас, за бросовые цены и такие же материалы голосуют
14:31:44 26-11-2024
Пришло СМС-оповещение с советом запасаться водой. Всем надо запасаться? Всему городу? Или на конкретных территориях?
15:01:16 26-11-2024
Гость (14:31:44 26-11-2024) Пришло СМС-оповещение с советом запасаться водой. Всем надо ... Конкретная территория-Барнаул.
15:11:48 26-11-2024
Гость (15:01:16 26-11-2024) Конкретная территория-Барнаул.... То есть ВСЕМУ городу? Отключат воду ВСЕМ?
14:52:39 26-11-2024
до 6 утра 27 го не будет воды, в магазинах воды нет никакой, даже газированной))) закупаются по 20 бутылей некоторые сволочи
14:52:45 26-11-2024
Совещается больше народу, чем мужиков, что аварию устраняют. Это неправильно, так не должно быть.