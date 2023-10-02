В администрации Бийска рассказали, как получить сухпаек для школьников

Заменить его на денежную компенсацию нельзя

02 октября 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: ural56.ru

Муниципалитет Бийска утвердил порядок выдачи бесплатного двухразового питания школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Как сообщает "Бийский рабочий", в документе эта мера поддержки называется сухим пайком.

Рассчитывать на продуктовый набор могут те обучающиеся, в отношении которых психолого-медико-педагогическая комиссия подтвердила, что ограничения здоровья препятствуют им получать образование без специальных условий. Сухпаек будут передавать родителям или законным представителям несовершеннолетнего до десятого числа месяца обучения.

Для получения поддержки в школу нужно предоставить заявление, копию удостоверения личности заявления, копию заключения территориальной медико-психологической комиссии на ребенка, а также копию справки о надомном обучении.

Власти Бийска подчеркнули, что заменить сухпаек на денежную компенсацию нельзя. Что в него входит, не указано. Ранее в аналогичном наборе были консервы, крупы, макароны, печенье, масло, чай и прочее.