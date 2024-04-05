В администрации Бийска рассказали, когда завершится отопительный сезон
Бийчане уже задаются этим вопросом
05 апреля 2024, 18:48, ИА Амител
Радиатор отопления / Фото: unsplash.com
Жители Бийска стали задаваться вопросом, когда в городе завершится отопительный сезон. Как сообщает "Бийский рабочий", в администрации города напомнили, что отопление отключают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток составит не менее 8 градусов.
Пока до таких показателей далеко. Например, весной 2022 года отопительный сезон завершили 28 апреля. В 2023 году он завершился на неделю позднее — 5 мая.
Этот отопительный сезон продолжается с 25 сентября. Несмотря на то, что к выходным в Алтайский край придет жара до +22 градусов, надеяться на отключение батарей пока рано.
19:08:07 05-04-2024
Конечно рано! Уголь закуплен, надо его пустить в дело! Не оставлять же! Деньги потрачены - надо вернуть, да еще сверху получить! Жарьтесь, господа-товарищи!
16:37:01 06-04-2024
Гость (19:08:07 05-04-2024) Конечно рано! Уголь закуплен, надо его пустить в дело! Не ос... Ау! Мы вообще то в Сибири живем с резко континентальным климатом. Сейчас тепло, а через несколько дней похолодание. Вот в мае- да. Не отключают, даже когда жара стоит, но пока праздники майские не закончатся- мэр Барнаула не подписывает бумажку об окончании отопительного сезона. Да и БТСК старается тогда с жаром поднажать. А сейчас у нас совсем не жарко. Батареи слегка теплые и мы, наоборот мерзнем, когда на улице не так тепло как сегодня...И при этом платим бешенные деньги. Вот, что действительно возмущает.
14:04:53 18-04-2024
Гость (16:37:01 06-04-2024) Ау! Мы вообще то в Сибири живем с резко континентальным клим... блиин, ну и в июне холодно бывает. Может тогда весь год не отключать. А особо мерзнущим в +30 за окном побольше добавлять.
19:16:44 05-04-2024
В предыдущие годы в квартале Лазурный температура батарей в квартирах кем-то регулировалась в соответствии с температурой атмосферного воздуха. УК говорит, что это делает СГК. В этом году такого регулирования не замечено. У меня торцевая квартира на среднем этаже. Все девять лет батареи отопления в квартире перекрыты вентилями, отопление только стояками и бывает жарко.
05:26:39 06-04-2024
Не регулирует температуру. Обогревают атмосферный воздух. И всём на всё плевать. Жарьтесь!
16:25:46 06-04-2024
Зачем такие раскаленные батареи. Топят как в хорошие морозы, да еще и большие деньги за это платим.
14:02:51 18-04-2024
что б улицу отапливать через раскрытые окна. а иначе на улице тоже было бы холодно. Всё для нас.