В администрации Бийска рассказали, когда завершится отопительный сезон

Бийчане уже задаются этим вопросом

05 апреля 2024, 18:48, ИА Амител

Радиатор отопления / Фото: unsplash.com

Жители Бийска стали задаваться вопросом, когда в городе завершится отопительный сезон. Как сообщает "Бийский рабочий", в администрации города напомнили, что отопление отключают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток составит не менее 8 градусов.

Пока до таких показателей далеко. Например, весной 2022 года отопительный сезон завершили 28 апреля. В 2023 году он завершился на неделю позднее — 5 мая.

Этот отопительный сезон продолжается с 25 сентября. Несмотря на то, что к выходным в Алтайский край придет жара до +22 градусов, надеяться на отключение батарей пока рано.