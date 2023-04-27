В администрации президента Турции опровергли версию о его инфаркте

Президенту стало плохо во время интервью

27 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Эрдогана опровергли слухи о том, что он якобы перенёс инфаркт. Об этом пишет ТАСС.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Накануне главе государства стало плохо во время интервью местным телеканалам. Беседа была прервана, но спустя некоторое время президент вышел эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп. Впоследствии несколько ближайших мероприятий с участием политика были отменены. Вскоре после этого появились слухи, что Эрдоган перенёс инфаркт.