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В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами

Транспортная прокуратура проводит проверку

01 декабря 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", летевший в Талакан. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что инцидент случился 1 декабря около 8 часов утра. Сейчас борт отстранен от эксплуатации. 89 пассажиров отправятся в пункт назначения на резервном судне.

Транспортная прокуратура тем временем проводит проверку по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.

Новосибирская область Происшествия самолёт

Комментарии 4

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Гость

14:42:58 01-12-2023

"Надежный" однако самолет)

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Гость

15:26:56 01-12-2023

Гость (14:42:58 01-12-2023) "Надежный" однако самолет) ... Лет 20 назад надежным был.

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гость

15:47:02 01-12-2023

а, тот самый импортозамещенный суперджет...

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Гость

12:02:59 02-12-2023

От Superjet 100 отказались во всем мире, кому мы ухитрились их всучить. Не может он работать нормально. И не будет. Потому,что собирали из того,что подешевле, и кто что отдаст почти даром.

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