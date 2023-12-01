В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами

Транспортная прокуратура проводит проверку

01 декабря 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", летевший в Талакан. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что инцидент случился 1 декабря около 8 часов утра. Сейчас борт отстранен от эксплуатации. 89 пассажиров отправятся в пункт назначения на резервном судне.

Транспортная прокуратура тем временем проводит проверку по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.