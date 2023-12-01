В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет с пассажирами
Транспортная прокуратура проводит проверку
01 декабря 2023, 12:17, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
В аэропорт Новосибирска из-за неисправности вернулся самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", летевший в Талакан. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Уточняется, что инцидент случился 1 декабря около 8 часов утра. Сейчас борт отстранен от эксплуатации. 89 пассажиров отправятся в пункт назначения на резервном судне.
Транспортная прокуратура тем временем проводит проверку по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.
14:42:58 01-12-2023
"Надежный" однако самолет)
15:26:56 01-12-2023
Гость (14:42:58 01-12-2023) "Надежный" однако самолет) ... Лет 20 назад надежным был.
15:47:02 01-12-2023
а, тот самый импортозамещенный суперджет...
12:02:59 02-12-2023
От Superjet 100 отказались во всем мире, кому мы ухитрились их всучить. Не может он работать нормально. И не будет. Потому,что собирали из того,что подешевле, и кто что отдаст почти даром.