В аэропортах пяти городов России ввели ограничения

Меры действуют для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов

29 июня 2025, 08:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В работе аэропортов пяти российских городов действуют ограничения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росиавации, они не принимают и не отправляют рейсы.

Речь идет об аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Меры действуют для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Представитель агентства подчеркнул, что для обеспечения безопасности делается все необходимое. Как скоро отменять меры — неизвестно.