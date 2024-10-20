В аэропорту Новой Зеландии запретили обниматься больше трех минут

Из-за этого возникали большие очереди

20 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Объятия / Фото: pxhere.com/ru/photo/537001

В аэропорту Данидин, расположенном в Новой Зеландии, ввели ограничение на время объятий пассажиров и провожающих. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

На территории аэропорта появились объявления, которые рекомендуют воспользоваться парковкой для более трогательных прощаний. Эта информация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала массу обсуждений. Многие пользователи сочли такую политику аэропорта бесчеловечной.

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно прокомментировал ситуацию в интервью новозеландскому радио RNZ. Он сослался на исследование, которое показало, что 20 секунд объятий достаточно для выброса "гормона любви". Де Боно отметил, что на парковке аэропорта Данидин разрешено находиться в течение 15 минут бесплатно. По его словам, сотрудники аэропорта наблюдали там "интересные вещи" на протяжении многих лет.