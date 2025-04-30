В АГМУ провели олимпиаду по оказанию первой помощи в военных условиях
Участники показали знания и навыки в различных конкурсах, погрузившись в атмосферу боевых действий
30 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
В стенах Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) состоялась олимпиада по оказанию первой помощи, приуроченная к 80-летию Победы. Мероприятие организовали на базе симуляционного центра при содействии кафедры анестезиологии и реаниматологии.
В интеллектуально-практическом соревновании приняли участие шесть команд из образовательных учреждений Барнаула:
- "Политехник" (технический университет).
- "Азимут спасения" (аграрный университет).
- "Кодекс" (промышленно-экономический колледж).
- "Гомосапиенс" (гимназия № 123).
- "Гимназисты" (гимназия № 22).
- "Красный крест" (школа № 97).
Сначала участники показали навыки в конкурсе "Смотр песни и строя". Затем продемонстрировали теоретические знания по оказанию первой помощи в блиц-конкурсе. А в состязании "Будь готов – всегда готов" капитаны команд должны были наложить турникет и жгут на верхнюю и нижнюю конечности одной рукой.
Также этапы олимпиады включали соревнования в конкурсах:
- "Газовая атака" – оказание помощи при нарушении сознания;
- "Триаж" – сортировка раненых в условиях массового поражения;
- "Своих не бросаем" – полоса препятствий, где участники показывали командную работу и умения транспортировать пострадавших;
- "Кулак-Барин" – оказание помощи при сочетанной травме.
Задания были яркими: военная форма, бронежилеты, звуки выстрелов и взрывов, маскировочные сетки и искусственная кровь погружали участников в атмосферу реальных боевых действий, что добавляло значимости и реалистичности конкурсу. Участников также ждали документальные кадры о победных днях и песни военных лет, что создало атмосферу патриотизма и уважения к подвигам тех времен.
Победителями стали:
- 1 место – "Гомосапиенс".
- 2 место – "Кодекс".
- 3 место – "Красный крест".
"Бесценную помощь в подготовке практических конкурсов оказали ребята центра внешкольной работы "Военно-спортивный клуб "Борец", а также студенты – участники научных кружков и волонтеры-медики Алтайского государственного медуниверситета", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.
По ее словам, олимпиада стала не только площадкой для демонстрации знаний и навыков, но и важным мероприятием, посвященным 80-летию Великой Победы, напомнив о подвигах и самоотверженности героев прошлого. Она выразила надежду, что полученные знания и опыт пригодятся участникам в будущем и помогут спасать жизни.
17:06:33 30-04-2025
Что ни день, так статья про мед и её ректора. Не иначе, как И.И. бьётся за лидерство в упоминаемости ректоров