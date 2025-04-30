В АГМУ провели олимпиаду по оказанию первой помощи в военных условиях

Участники показали знания и навыки в различных конкурсах, погрузившись в атмосферу боевых действий

30 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В стенах Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) состоялась олимпиада по оказанию первой помощи, приуроченная к 80-летию Победы. Мероприятие организовали на базе симуляционного центра при содействии кафедры анестезиологии и реаниматологии.

В интеллектуально-практическом соревновании приняли участие шесть команд из образовательных учреждений Барнаула:

"Политехник" (технический университет). "Азимут спасения" (аграрный университет). "Кодекс" (промышленно-экономический колледж). "Гомосапиенс" (гимназия № 123). "Гимназисты" (гимназия № 22). "Красный крест" (школа № 97).

Сначала участники показали навыки в конкурсе "Смотр песни и строя". Затем продемонстрировали теоретические знания по оказанию первой помощи в блиц-конкурсе. А в состязании "Будь готов – всегда готов" капитаны команд должны были наложить турникет и жгут на верхнюю и нижнюю конечности одной рукой.

Также этапы олимпиады включали соревнования в конкурсах:

"Газовая атака" ­– оказание помощи при нарушении сознания;

"Триаж" ­– сортировка раненых в условиях массового поражения;

"Своих не бросаем" ­– полоса препятствий, где участники показывали командную работу и умения транспортировать пострадавших;

"Кулак-Барин" ­– оказание помощи при сочетанной травме.

Задания были яркими: военная форма, бронежилеты, звуки выстрелов и взрывов, маскировочные сетки и искусственная кровь погружали участников в атмосферу реальных боевых действий, что добавляло значимости и реалистичности конкурсу. Участников также ждали документальные кадры о победных днях и песни военных лет, что создало атмосферу патриотизма и уважения к подвигам тех времен.

Победителями стали:

1 место – "Гомосапиенс".

2 место – "Кодекс".

3 место – "Красный крест".

"Бесценную помощь в подготовке практических конкурсов оказали ребята центра внешкольной работы "Военно-спортивный клуб "Борец", а также студенты – участники научных кружков и волонтеры-медики Алтайского государственного медуниверситета", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

По ее словам, олимпиада стала не только площадкой для демонстрации знаний и навыков, но и важным мероприятием, посвященным 80-летию Великой Победы, напомнив о подвигах и самоотверженности героев прошлого. Она выразила надежду, что полученные знания и опыт пригодятся участникам в будущем и помогут спасать жизни.