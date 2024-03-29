В АГМУ стартовал Фестиваль спорта среди студентов медицинских вузов Сибири

В состязаниях принимают участие более 200 учащихся

29 марта 2024, 14:40, ИА Амител

Команды-участницы / Фото: пресс-служба АГМУ

28-30 марта 2024 года в Барнауле проходит Фестиваль спорта студентов медицинских вузов Сибири "Физическая культура и спорт – вторая профессия врача". Администрация вуза, а также кафедра физического воспитания и спортивный клуб АГМУ подготовили все необходимое для встречи команд и проведения соревнований на высоком уровне.

"Являясь головным вузом в Сибирском федеральном округе по организации и проведению соревнований, АГМУ принимает команды студентов-спортсменов из Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского и Сибирского медицинских университетов", – пояснила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Участники соревнуются в девяти видах спорта:

женский и мужской баскетбол;

бадминтон;

мужской и женский волейбол;

плавание;

многоборье ГТО;

настольный теннис;

шахматы.

"В столицу Алтайского края приехали одни из самых сильных спортсменов-медиков СФО, ведь на кону – путевка во Всероссийский финал, в котором год назад наши обучающиеся заняли второе общекомандное место. И сейчас студенты нашего вуза максимально готовы к соревнованиям борются за золотые медали", – подытожила ректор.Стоит отметить, что каждый из сибирских медицинских вузов силен в определенных видах спорта, а потому для алтайских студентов каждая дисциплина будет настоящим испытанием. Однако сила родного края и поддержка главной кузницы медицинских кадров региона станет определяющей для победы ребят.