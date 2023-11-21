В АКЗС рассказали, что бюджет края получит дополнительно 5,7 млрд ко второму чтению

Александр Романенко отметил, что такого количества правок к бюджету еще не было

21 ноября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: пресс-служба АКЗС

Бюджет Алтайского края ко второму чтению дополучит еще 5,7 млрд рублей. Об этом рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

"Край получает дополнительно более 5,7 миллиарда рублей. Нам удалось совместно с сенаторами и депутатами Государственной Думы отстоять цифру в 3,2 миллиарда рублей, которые федерация направляет на увеличение фонда заработной платы", – цитирует Романенко пресс-служба АКЗС.

Больше миллиарда, по его словам, поступит в Фонд развития региона, 600 миллионов – по программе модернизации образования.

Романенко добавил, что цифры высокие, но не окончательные. В течение года дополнительные ресурсы будут прибывать.

По словам Романенко, в текущий бюджет депутаты внесли больше всего поправок – 140 предложений на 20 миллиардов рублей.