В Алейске у любителя пьяной езды конфисковали Lexus
Суд также лишил мужчину прав ещё на два года, в добавок назначив ему 200 часов обязательных работ
11 февраля 2023, 18:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алейске у любителя пьяной езды конфисковали Lexus. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Алтайского края, мужчина, ранее лишённый водительских прав, вновь решил прокатиться на своём Lexus по городу.
Через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили его авто и выяснили, что водитель был пьян. Алейский городской суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил прав ещё на два года.
Кроме того, в связи с новыми изменениями в законе у него конфисковали автомобиль.
Комментарии 3