Суд также лишил мужчину прав ещё на два года, в добавок назначив ему 200 часов обязательных работ

11 февраля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алейске у любителя пьяной езды конфисковали Lexus. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Алтайского края, мужчина, ранее лишённый водительских прав, вновь решил прокатиться на своём Lexus по городу.

Через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили его авто и выяснили, что водитель был пьян. Алейский городской суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил прав ещё на два года.

Кроме того, в связи с новыми изменениями в законе у него конфисковали автомобиль.