В Алтайском крае из-за ОРВИ закрыли на карантин девять школ

Также частично закрыто 460 классов в 121 школе и 138 групп в 92 детских садах

27 февраля 2025, 11:10, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Девять школ Алтайского края закрыли на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего за неделю с 17 по 23 февраля в Алтайском крае зарегистрировали более 30,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусов, метапневмовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов)", – отметили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 26 февраля в Алтайском крае закрыли на карантин девять школ. Временно не работают образовательные учреждения в Бийске, а также в Бийском, Завьяловском, Калманском, Ключевском, Табунском и Шелаболихинском районах. Помимо этого, в Бийском районе на карантине находятся три детских сада. Также частично закрыто 460 классов в 121 школе и 138 групп в 92 детских садах.