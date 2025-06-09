В Алтайкрайэнерго определили лучших электромонтеров

В компании прошли соревнования по профессиональному мастерству

09 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Соревнования по профессиональному мастерству в Алтайкрайэнерго / Фото: Олег Лукьянов

6 июня в Зудилово завершились соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров Алтайкрайэнерго, специализирующихся на ремонте распределительных сетей. В состязаниях приняли участие команды, прошедшие отбор в филиалах компании. Мероприятие прошло на полигоне электротехнических испытаний и длилось четыре дня.

"Готовы к любым вызовам"

Церемонию награждения посетили заместитель губернатора Алтайского края Александр Климин, врио замминистра промышленности и энергетики региона Ольга Слученкова, а также руководство компании во главе с генеральным директором Сергеем Прибом.

"Мы гордимся результатами специалистов, их ростом и развитием. Вы, несомненно, готовы к любым вызовам", – обратился к энергетикам Александр Климин.

Соревнования по профессиональному мастерству в Алтайкрайэнерго / Фото: Олег Лукьянов

Итоги соревнований

Победителями соревнований стали:

1-е место – команда Солонешенского участка филиала "Белокурихинские МЭС";

2-е место – команда РЭС № 1 филиала "Бийские МЭС";

3-е место – команда Алейского РЭС филиала "Алейские МЭС".

Отдельные участники также получили награды в индивидуальных номинациях:

"Лучший ответственный руководитель работ" – Евгений Орловский (Бийские МЭС);

"Лучший производитель работ" – Роман Васильев (Алейские МЭС);

"Лучший член бригады" – Даниил Жерельев (Рубцовские МЭС);

"Лучший электромонтер-водитель" – Евгений Булгаков (Белокурихинские МЭС);

"Лучший машинист автовышки" – Александр Слепец (Рубцовские МЭС);

также были отмечены лучшие судьи соревнований – Дмитрий Шульга и Максим Харламов.

"Соревнования призваны не только определить лучших специалистов, но и, что важнее, повысить квалификацию наших сотрудников. Помогая выявлять сильные и слабые стороны, развивая командный дух, состязания позволяют успешно достигать этой цели", – подчеркнул гендиректор Алтайкрайэнерго Сергей Приб.Добавим, что соревнования открыли сезон юбилейных мероприятий в честь 60-летия Алтайкрайэнерго. На церемонии закрытия зажгли факелы, которые разъехались в филиалы. Снова вместе они соберутся в День энергетика.