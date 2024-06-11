В Алтайкрайэнерго прошли соревнования по профессиональному мастерству

Борьба за победу длилась четыре дня

11 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Соревнования по профмастерству Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

АО "СК Алтайкрайэнерго" провело соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей. Работники компании состязались на полигоне электротехнических испытаний в с. Зудилово.

Энергетики работают круглосуточно 365 дней в году и в любую погоду обеспечивают надежное, качественное энергоснабжение своих потребителей, подчеркнул во время открытия соревнований генеральный директор компании Сергей Приб. Руководитель поблагодарил электромонтеров за выбор профессии, пожелал выполнения поставленных задач и удачи.

Кстати, за победу боролись в основном те сотрудники, которые ранее не участвовали в соревнованиях. Суть состязаний как раз в том и состоит, чтобы не только проверить знания и умения, но и создать условия для обучения и получения ценного опыта. Для этого отвели целых четыре дня. В непростых погодных условиях (а в эти дни был дождь и ветер), но с поддержкой коллег участники показали все, на что способны. В программе было восемь этапов, каждый из них – реальная ситуация, с которой энергетики могут столкнуться в любой день.

Соревнования по профмастерству Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

"Был очень рад попробовать свои силы здесь – на полигоне в Зудилово. Конечно, мы готовились, прошли отборочные этапы у себя в филиале, но тут совершенно другая атмосфера, другой масштаб. Интересно сравнить свои умения с навыками коллег из других районов", – рассказал электромонтер Краснощековского участка Змеиногорского филиала Дмитрий Лимарев.

Победителем стала бригада электромонтеров Шелаболихинского участка филиала "Каменские МЭС". Они получили главный приз соревнований – сертификат на бригадный автомобиль ГАЗ-27527. Второе место у бригады Бурлинского участка Славгородских МЭС. Третье – у электромонтеров Краснощековского участка Змеиногорских МЭС.

Лучшие результаты на этапах показали:

"Проверка документации, средств защиты, инструмента и приспособлений, дорожных знаков и ограждений", "Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм на базе программного комплекса MOODLE ("Мудл"), "Выполнение дефектации оборудования, составление локально-сметного расчета и акта выполненных работ в ПК "САБПЭК" – Славгородские МЭС;

"Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на анкерно-угловой опоре ВЛ-10кВ без применения автоподъемника (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи (на манекене-тренажере)", "Замена изолятора на разъединителе на опоре с применением ПС", "Ликвидация пожара на ВЛ. Допуск на тушение пожара" – Каменские МЭС;

"Проверка изоляции силового трансформатора" – Рубцовские МЭС;

"Проверка знаний по охране труда и оказание первой медицинской помощи пострадавшему (непрямой массаж сердца)" в индивидуальном зачёте – специалист по охране труда сектора охраны труда Новоалтайских МЭС Юлия Сураегина.

В личном первенстве награды получили:

лучший ответственный руководитель работ – начальник Бурлинского участка Славгородских МЭС Евгений Микичур;

лучший производитель работ – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Краснощёковского участка Змеиногорских МЭС Василий Иляхин;

лучший член бригады – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шелаболихинского участка Каменских МЭС – Роман Заковряжин;

лучшее техническое состояние бригадного автомобиля – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Чарышского участка Алейских МЭС Олег Поснов;

лучший судья соревнований – заместитель начальника управления эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Алексей Шестаков.

Соревнования по профмастерству Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

Как и всегда на соревнованиях побывали студенты-энергетики. Это учащиеся Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного колледжа, Бийского государственного колледжа, Волчихинского политехнического колледжа и Благовещенского строительного техникума.

Заместитель главного инженера по технической эксплуатации Михаил Михалев познакомил будущих специалистов с оборудованием, под которое здесь обустроили специальный полигон. Там были воссозданы реальные условия работы сотрудников, обслуживающих распределительные сети.

Кроме того, студенты поупражнялись в проведении непрямого массажа сердца на специальном роботе-тренажере "Гоша" и посмотрели показательные выступления лучших бригад.