В алтайских отделениях "Почты России" будут продавать мясо

Сейчас организация занимается закупкой холодильников

11 апреля 2024, 08:32, ИА Амител

Кусок мяса / Фото: pxherer.com

В отделениях "Почты России" в Алтайском крае будут продавать мясо. Об этом сообщает "Банкфакс".

10 апреля площадка "РТС-тендер" объявила о закупке, в которой было отмечено, что поставку замороженной мясной продукции необходимо осуществлять с предоставлением холодильного оборудования. Стоимость контракта составила около 15 миллионов рублей.

Ранее, 28 февраля, "РТС-тендер" опубликовал объявление о закупке колбасной продукции с предоставлением холодильников для алтайского управления федеральной почтовой службы. Стоимость контракта была равна 14,2 миллиона рублей.

Напомним, что различными товарами под собственной маркой почта торгует с 2022 года.