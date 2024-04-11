В алтайских отделениях "Почты России" будут продавать мясо
Сейчас организация занимается закупкой холодильников
11 апреля 2024, 08:32, ИА Амител
В отделениях "Почты России" в Алтайском крае будут продавать мясо. Об этом сообщает "Банкфакс".
10 апреля площадка "РТС-тендер" объявила о закупке, в которой было отмечено, что поставку замороженной мясной продукции необходимо осуществлять с предоставлением холодильного оборудования. Стоимость контракта составила около 15 миллионов рублей.
Ранее, 28 февраля, "РТС-тендер" опубликовал объявление о закупке колбасной продукции с предоставлением холодильников для алтайского управления федеральной почтовой службы. Стоимость контракта была равна 14,2 миллиона рублей.
Напомним, что различными товарами под собственной маркой почта торгует с 2022 года.
08:42:37 11-04-2024
А может им начать своими прямыми обязанностями заниматься? А то я как-то пару лет назад письмо отправить не смог, потому-что у них марок не было. На почте. Марок. Зато сельпо. От спичек до тушёнки.
08:42:56 11-04-2024
Интересно,в здании главпочтамта Барнаула есть продуктовая витрина и довольно большая. Уважаемые корры,поинтересуйтесь,велика ли там выручка в месяц?
Где-то уже писали,что идея торговать в почтовых отделениях по стране-провальный проект. Решили сделать второй заход?
08:44:42 11-04-2024
И по чём нынче почталятина!?
08:46:39 11-04-2024
протухнет. это же"почта россии". протухнет.
08:50:10 11-04-2024
На запах мяса крысы и мыши прибегут. Буду посылки грызть.
08:59:06 11-04-2024
Это не тот персонаж организовывает, что виноградники продвигал ?
11:01:08 11-04-2024
Гость (08:59:06 11-04-2024) Это не тот персонаж организовывает, что виноградники продвиг... Не ,этот персонаж сейчас у себя двор метёт ,вроде успокоился господин Корейка .
09:00:33 11-04-2024
На почту в нашем Бельмесево зайти страшно, скоро крыша на девчонок упадет, стены рушатся, народу столько, что не всегда зайдешь. Зато всякой хрени на полках набито, от игрушек до колбасы. Осталось добавить мясо с рыбой и пиво на розлив.
17:25:36 11-04-2024
Сельский (09:00:33 11-04-2024) На почту в нашем Бельмесево зайти страшно, скоро крыша на де... На рАзлив
18:50:44 11-04-2024
Гость (17:25:36 11-04-2024) На рАзлив... рОзлив. Учите русский,гость.
09:02:31 11-04-2024
Да, да и обяжут пенсионеров там всё покупать. Не купил - пенсию не дали, проездной не продали.
09:08:02 11-04-2024
банки теперь доставляют посылки, а почта-продукты. весело. посмотрите как на почте хранят продукты- все витрины или на солнце или над батареями. конечно же им просто необходимы холодильники...(зачем им марки и коробки)
09:13:46 11-04-2024
Вроде не 1-е апреля уже давно...
13:55:49 11-04-2024
Гость (09:13:46 11-04-2024) Вроде не 1-е апреля уже давно...... весь месяц веселиться будут. В соседней новости обсуждают на полном серьезе разговоры с мертвецами. Советуют, что надо делать, а от чего лучше воздержаться
09:19:59 11-04-2024
в отдаленных деревеньках и маленьких поселках, где 1 магазин работает с 8 до 5 и закрыт по выходным, возможно это будет оправдано, но зачем эту практику распространять на города? и с ПВЗ вы уже не конкурентны, ни по доступности (у меня в доме есть озон, в соседнем доме ВБ, а до почты квартал), ни по срокам, ни по удобству (очереди из бабушек)
09:20:29 11-04-2024
В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубки нужного куска мяса и контрольные весы Тюмень с гирями.
Для расширения ассортимента будут продавать мангалы, уголь и жидкость для розжига.
09:24:56 11-04-2024
Гость (09:20:29 11-04-2024) В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубк... А в свободное время почтальоны пельмени будут лепить!?
09:34:54 11-04-2024
А шаурму будут делать?!
22:42:32 11-04-2024
Гость (09:20:29 11-04-2024) В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубк... Было бы смешно, если бы не было так грустно! А в данном случае абсурд зашкаливает
09:20:31 11-04-2024
Ну наконец то!!!!
09:21:58 11-04-2024
почему держат на работе того, кто придумал продавать продукты и косметику на почте, и ещё реализуют его фантазии? это же натуральный враг, желающий разорить почту.
09:36:05 11-04-2024
Развалится скоро Почта
09:53:46 11-04-2024
Грыша (09:36:05 11-04-2024) Развалится скоро Почта... Не развалится. Они вон предлагали уже, чтобы их убытки покрывали маркетплейсы) Еще че-нить придумают. У государства денег много, есть что туда вливать, опять же. Давно уже предлагаю - надо Почту закрыть, а граждан обложить налогом на содержание ее менеджеров. Выйдет намного дешевле.
12:27:30 11-04-2024
Гость (09:53:46 11-04-2024) Не развалится. Они вон предлагали уже, чтобы их убытки покры... Они бы лучше с маркетплейсами договор заключили, как универсальный пункт выдачи и ОЗОН и Валдберис и остальные. Тогда и ЗП можно было бы поднять и молодежь нанять на работу. А не заниматься профанацией. Наверное для продажи мяса санкнижки нужны и плиткой отделать места продаж для санобработки? А вообще зачем это все? Что магазинов не хватает?
13:07:47 11-04-2024
Гость (12:27:30 11-04-2024) Они бы лучше с маркетплейсами договор заключили, как универс... Вы слово "сарказм" знаете?) И нет, Почта не будет ничего делать. Зачем? У них миллиардные убытки, зп у работников копеечная, зато топ-менеджеры получают ого-го. И зачем, скажите, им работать, если их и так неплохо кормят. И всем абсолютно плевать, что Почта работает так, что ее реально проще вообще прикрыть, один фиг она по профилю не работает. Откупаться, выплачивая только зп эффективным менеджерам, государству выйдет тупо дешевле, чем копить еще и убытки от ее "деятельности".
10:03:09 11-04-2024
Отличное начинание.В почтовых отделениях будет всегда свежее мясо прямиком от производителей.
11:46:49 11-04-2024
Гость (10:03:09 11-04-2024) Отличное начинание.В почтовых отделениях будет всегда свежее... А Вы хоть отдаленно знакомы с санитарными требованиями торговли "свежим мясом прямиком от производителя"?
15:10:35 11-04-2024
Гость (11:46:49 11-04-2024) А Вы хоть отдаленно знакомы с санитарными требованиями торго...
Что-то страшное и ужасное?
10:08:16 11-04-2024
такую новость комментировать только портить
10:20:24 11-04-2024
Умом Россию не понять.....
10:30:51 11-04-2024
Кто - нибудь считал сколько заморожено миллиардов в этих никому не нужных в городах продуктах? Может чтобы озадачились этим вопросом вычесть их из вознаграждения так называемых топ - менеджеров почты. А если не хватит, пусть продают недвижимость свою или кредиты берут.
10:49:25 11-04-2024
Почему бы в отделениях почты не открыть ночные бары со стриптизом? Мясо, люля, все дела. Кальян, вино и казино?
11:15:43 11-04-2024
Гость (10:49:25 11-04-2024) Почему бы в отделениях почты не открыть ночные бары со стрип... даже подумать боюсь, кого обяжут раздеваться в танце.
10:57:49 11-04-2024
будут пенсию мясом раздавать!
10:58:44 11-04-2024
Почта РФ уже давно превратилась в барахолку, а посылку во время и в сохранности доставить не могу.
11:38:11 11-04-2024
Гость (10:58:44 11-04-2024) Почта РФ уже давно превратилась в барахолку, а посылку во вр... Почта - это не про письма и посылки, это золотое дно для распилов. Туда деньги вбухивают миллиардами.
11:24:53 11-04-2024
Может поступить проще, в магазинах, которые уже есть, открыть уголок почтальона, можно посылку сдать, пенсию на кассе получить. Просто, дёшево. больше пользы, меньше денежных потерь
16:44:37 11-04-2024
ВВП (11:24:53 11-04-2024) Может поступить проще, в магазинах, которые уже есть, открыт... Такое уже не новость. В норвежских супермаркетах лично наблюдал арендованный почтой уголок.
11:44:22 11-04-2024
Пенсию на почте получают самые дремучие и бестолковые...Кто мешает получать пенсию на счёт? И с него же платить коммуналку? Нет, прутся толпами на почту... цирк
14:35:39 11-04-2024
Гость (11:44:22 11-04-2024) Пенсию на почте получают самые дремучие и бестолковые...Кто ... Получит бабка в деревне пенсию на счет в банке. И где она ее обналичивтаь будет? Надо в райцентр ехать, в банкомат, да еще просить кого-то из родни, чтобы там помогли с банкоматом - какие кнопки нажать.
А тут бабка пришла на почту в своей деревне и сразу получила пенсию. Или вообще на дом пенсию почтальонка принесет.
15:02:19 11-04-2024
Я Вам не скажу за всех "дремучих и бестолковых" ведь Россия очень велика: "Почта России - стратегическое предприятие (большая часть акций принадлежит государству) и когда частные банки и службы доставки "лопаются как мыльные пузыри", почта стабильно, худо-бедно, но работает... Насчёт торговли на почте: "Невостребованные посылки надо реализовывать и окупать затраты и заодно к этому товару почта заказывает ширпотреб. Для цивильности можно поставить кассу самообслуживания, чтобы без оператора купить водичку, носовой платочек..."
13:12:00 11-04-2024
дурдом какой-то
14:24:18 11-04-2024
потратить 15 млн на улучшение сервиса и оплату работникам - неее. Потратить 15 млн рублей на изначальной мертворожденный проект - изи! Потом сообщать об убытках в миллиарды, просить дотации и прочее. Сдается мне Почту России к приватизации готовят.
17:02:12 11-04-2024
Летом прошлого года ждала посылку срочную из Москвы (1 классом - ускоренную) 12 дней прошло, потом в розыск подала. Ещё +7 дней. Ответ прост. "У нас такая логистика". Боюсь представить что будет с мясом.
18:13:07 11-04-2024
ага .в три раза дороже))как продукты они там продают ,никто нах не берет ...
18:39:39 11-04-2024
Предлагаю ломбард там открыть, считаю что хорошая кормушка получится.
19:26:22 11-04-2024
Как не принимаете вы?
Это их выручка с продажи сопутствующих товаров. Деньганошам , начальнику,операторам, уборщице.
Сумма делится на всех.
Есть план, требуют и выполнения.
Практикуют это довольно давно.
Поднимите зарплаты сотрудникам отделений связи. Уберите полки и не надо всем предлагать всякую ненужность.
Магазинов море всюду, в шаговой доступности каждого жилого дома, полно всякой продукции.
Рассмешила почта России всю страну)))
20:06:03 11-04-2024
Сбербанк России, почта России. Огонь! В Сбере мясо по чем будет ? А на почте России сколько? А , ещё есть Газпром Россия , но это другая история.
00:18:07 12-04-2024
Бред какой-то.... Может, все-таки почте надо своими прямыми обязанностями заниматься?
10:07:33 13-04-2024
Узко мыслим. Это система: жкх, транспорт, образование, наука, здравоохранение и т.д. и т.п.