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В алтайских отделениях "Почты России" будут продавать мясо

Сейчас организация занимается закупкой холодильников

11 апреля 2024, 08:32, ИА Амител

Кусок мяса / Фото: pxherer.com
Кусок мяса / Фото: pxherer.com

В отделениях "Почты России" в Алтайском крае будут продавать мясо. Об этом сообщает "Банкфакс".

10 апреля площадка "РТС-тендер" объявила о закупке, в которой было отмечено, что поставку замороженной мясной продукции необходимо осуществлять с предоставлением холодильного оборудования. Стоимость контракта составила около 15 миллионов рублей.

Ранее, 28 февраля, "РТС-тендер" опубликовал объявление о закупке колбасной продукции с предоставлением холодильников для алтайского управления федеральной почтовой службы. Стоимость контракта была равна 14,2 миллиона рублей.

Напомним, что различными товарами под собственной маркой почта торгует с 2022 года.

Алтайский край

Комментарии 50

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Гость

08:42:37 11-04-2024

А может им начать своими прямыми обязанностями заниматься? А то я как-то пару лет назад письмо отправить не смог, потому-что у них марок не было. На почте. Марок. Зато сельпо. От спичек до тушёнки.

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Гость

08:42:56 11-04-2024

Интересно,в здании главпочтамта Барнаула есть продуктовая витрина и довольно большая. Уважаемые корры,поинтересуйтесь,велика ли там выручка в месяц?
Где-то уже писали,что идея торговать в почтовых отделениях по стране-провальный проект. Решили сделать второй заход?

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Гость

08:44:42 11-04-2024

И по чём нынче почталятина!?

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Гость

08:46:39 11-04-2024

протухнет. это же"почта россии". протухнет.

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Гость

08:50:10 11-04-2024

На запах мяса крысы и мыши прибегут. Буду посылки грызть.

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Гость

08:59:06 11-04-2024

Это не тот персонаж организовывает, что виноградники продвигал ?

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Гость

11:01:08 11-04-2024

Гость (08:59:06 11-04-2024) Это не тот персонаж организовывает, что виноградники продвиг... Не ,этот персонаж сейчас у себя двор метёт ,вроде успокоился господин Корейка .

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Сельский

09:00:33 11-04-2024

На почту в нашем Бельмесево зайти страшно, скоро крыша на девчонок упадет, стены рушатся, народу столько, что не всегда зайдешь. Зато всякой хрени на полках набито, от игрушек до колбасы. Осталось добавить мясо с рыбой и пиво на розлив.

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Гость

17:25:36 11-04-2024

Сельский (09:00:33 11-04-2024) На почту в нашем Бельмесево зайти страшно, скоро крыша на де... На рАзлив

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Гость

18:50:44 11-04-2024

Гость (17:25:36 11-04-2024) На рАзлив... рОзлив. Учите русский,гость.

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Гость

09:02:31 11-04-2024

Да, да и обяжут пенсионеров там всё покупать. Не купил - пенсию не дали, проездной не продали.

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читатель

09:08:02 11-04-2024

банки теперь доставляют посылки, а почта-продукты. весело. посмотрите как на почте хранят продукты- все витрины или на солнце или над батареями. конечно же им просто необходимы холодильники...(зачем им марки и коробки)

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Гость

09:13:46 11-04-2024

Вроде не 1-е апреля уже давно...

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Гость

13:55:49 11-04-2024

Гость (09:13:46 11-04-2024) Вроде не 1-е апреля уже давно...... весь месяц веселиться будут. В соседней новости обсуждают на полном серьезе разговоры с мертвецами. Советуют, что надо делать, а от чего лучше воздержаться

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Гость

09:19:59 11-04-2024

в отдаленных деревеньках и маленьких поселках, где 1 магазин работает с 8 до 5 и закрыт по выходным, возможно это будет оправдано, но зачем эту практику распространять на города? и с ПВЗ вы уже не конкурентны, ни по доступности (у меня в доме есть озон, в соседнем доме ВБ, а до почты квартал), ни по срокам, ни по удобству (очереди из бабушек)

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Гость

09:20:29 11-04-2024

В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубки нужного куска мяса и контрольные весы Тюмень с гирями.
Для расширения ассортимента будут продавать мангалы, уголь и жидкость для розжига.

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ГадкийЯ

09:24:56 11-04-2024

Гость (09:20:29 11-04-2024) В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубк... А в свободное время почтальоны пельмени будут лепить!?

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петр

09:34:54 11-04-2024

А шаурму будут делать?!

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История

22:42:32 11-04-2024

Гость (09:20:29 11-04-2024) В каждом отделении Почты поставят плаху с топором для отрубк... Было бы смешно, если бы не было так грустно! А в данном случае абсурд зашкаливает

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Гость

09:20:31 11-04-2024

Ну наконец то!!!!

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Элен без ребят

09:21:58 11-04-2024

почему держат на работе того, кто придумал продавать продукты и косметику на почте, и ещё реализуют его фантазии? это же натуральный враг, желающий разорить почту.

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Грыша

09:36:05 11-04-2024

Развалится скоро Почта

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Гость

09:53:46 11-04-2024

Грыша (09:36:05 11-04-2024) Развалится скоро Почта... Не развалится. Они вон предлагали уже, чтобы их убытки покрывали маркетплейсы) Еще че-нить придумают. У государства денег много, есть что туда вливать, опять же. Давно уже предлагаю - надо Почту закрыть, а граждан обложить налогом на содержание ее менеджеров. Выйдет намного дешевле.

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Гость

12:27:30 11-04-2024

Гость (09:53:46 11-04-2024) Не развалится. Они вон предлагали уже, чтобы их убытки покры... Они бы лучше с маркетплейсами договор заключили, как универсальный пункт выдачи и ОЗОН и Валдберис и остальные. Тогда и ЗП можно было бы поднять и молодежь нанять на работу. А не заниматься профанацией. Наверное для продажи мяса санкнижки нужны и плиткой отделать места продаж для санобработки? А вообще зачем это все? Что магазинов не хватает?

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Гость

13:07:47 11-04-2024

Гость (12:27:30 11-04-2024) Они бы лучше с маркетплейсами договор заключили, как универс... Вы слово "сарказм" знаете?) И нет, Почта не будет ничего делать. Зачем? У них миллиардные убытки, зп у работников копеечная, зато топ-менеджеры получают ого-го. И зачем, скажите, им работать, если их и так неплохо кормят. И всем абсолютно плевать, что Почта работает так, что ее реально проще вообще прикрыть, один фиг она по профилю не работает. Откупаться, выплачивая только зп эффективным менеджерам, государству выйдет тупо дешевле, чем копить еще и убытки от ее "деятельности".

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Гость

10:03:09 11-04-2024

Отличное начинание.В почтовых отделениях будет всегда свежее мясо прямиком от производителей.

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Гость

11:46:49 11-04-2024

Гость (10:03:09 11-04-2024) Отличное начинание.В почтовых отделениях будет всегда свежее... А Вы хоть отдаленно знакомы с санитарными требованиями торговли "свежим мясом прямиком от производителя"?

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Гость

15:10:35 11-04-2024

Гость (11:46:49 11-04-2024) А Вы хоть отдаленно знакомы с санитарными требованиями торго...
Что-то страшное и ужасное?

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Гость

10:08:16 11-04-2024

такую новость комментировать только портить

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гость

10:20:24 11-04-2024

Умом Россию не понять.....

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гость

10:30:51 11-04-2024

Кто - нибудь считал сколько заморожено миллиардов в этих никому не нужных в городах продуктах? Может чтобы озадачились этим вопросом вычесть их из вознаграждения так называемых топ - менеджеров почты. А если не хватит, пусть продают недвижимость свою или кредиты берут.

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Гость

10:49:25 11-04-2024

Почему бы в отделениях почты не открыть ночные бары со стриптизом? Мясо, люля, все дела. Кальян, вино и казино?

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Элен без ребят

11:15:43 11-04-2024

Гость (10:49:25 11-04-2024) Почему бы в отделениях почты не открыть ночные бары со стрип... даже подумать боюсь, кого обяжут раздеваться в танце.

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Гость

10:57:49 11-04-2024

будут пенсию мясом раздавать!

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Гость

10:58:44 11-04-2024

Почта РФ уже давно превратилась в барахолку, а посылку во время и в сохранности доставить не могу.

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Гость

11:38:11 11-04-2024

Гость (10:58:44 11-04-2024) Почта РФ уже давно превратилась в барахолку, а посылку во вр... Почта - это не про письма и посылки, это золотое дно для распилов. Туда деньги вбухивают миллиардами.

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ВВП

11:24:53 11-04-2024

Может поступить проще, в магазинах, которые уже есть, открыть уголок почтальона, можно посылку сдать, пенсию на кассе получить. Просто, дёшево. больше пользы, меньше денежных потерь

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Гость

16:44:37 11-04-2024

ВВП (11:24:53 11-04-2024) Может поступить проще, в магазинах, которые уже есть, открыт... Такое уже не новость. В норвежских супермаркетах лично наблюдал арендованный почтой уголок.

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Гость

11:44:22 11-04-2024

Пенсию на почте получают самые дремучие и бестолковые...Кто мешает получать пенсию на счёт? И с него же платить коммуналку? Нет, прутся толпами на почту... цирк

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Гость

14:35:39 11-04-2024

Гость (11:44:22 11-04-2024) Пенсию на почте получают самые дремучие и бестолковые...Кто ... Получит бабка в деревне пенсию на счет в банке. И где она ее обналичивтаь будет? Надо в райцентр ехать, в банкомат, да еще просить кого-то из родни, чтобы там помогли с банкоматом - какие кнопки нажать.
А тут бабка пришла на почту в своей деревне и сразу получила пенсию. Или вообще на дом пенсию почтальонка принесет.

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Гость

15:02:19 11-04-2024

Я Вам не скажу за всех "дремучих и бестолковых" ведь Россия очень велика: "Почта России - стратегическое предприятие (большая часть акций принадлежит государству) и когда частные банки и службы доставки "лопаются как мыльные пузыри", почта стабильно, худо-бедно, но работает... Насчёт торговли на почте: "Невостребованные посылки надо реализовывать и окупать затраты и заодно к этому товару почта заказывает ширпотреб. Для цивильности можно поставить кассу самообслуживания, чтобы без оператора купить водичку, носовой платочек..."

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Гость

13:12:00 11-04-2024

дурдом какой-то

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Гость

14:24:18 11-04-2024

потратить 15 млн на улучшение сервиса и оплату работникам - неее. Потратить 15 млн рублей на изначальной мертворожденный проект - изи! Потом сообщать об убытках в миллиарды, просить дотации и прочее. Сдается мне Почту России к приватизации готовят.

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Татьяна

17:02:12 11-04-2024

Летом прошлого года ждала посылку срочную из Москвы (1 классом - ускоренную) 12 дней прошло, потом в розыск подала. Ещё +7 дней. Ответ прост. "У нас такая логистика". Боюсь представить что будет с мясом.

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Гость

18:13:07 11-04-2024

ага .в три раза дороже))как продукты они там продают ,никто нах не берет ...

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Вася

18:39:39 11-04-2024

Предлагаю ломбард там открыть, считаю что хорошая кормушка получится.

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гость

19:26:22 11-04-2024

Как не принимаете вы?
Это их выручка с продажи сопутствующих товаров. Деньганошам , начальнику,операторам, уборщице.
Сумма делится на всех.
Есть план, требуют и выполнения.
Практикуют это довольно давно.
Поднимите зарплаты сотрудникам отделений связи. Уберите полки и не надо всем предлагать всякую ненужность.
Магазинов море всюду, в шаговой доступности каждого жилого дома, полно всякой продукции.
Рассмешила почта России всю страну)))

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Андрей

20:06:03 11-04-2024

Сбербанк России, почта России. Огонь! В Сбере мясо по чем будет ? А на почте России сколько? А , ещё есть Газпром Россия , но это другая история.

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Гость

00:18:07 12-04-2024

Бред какой-то.... Может, все-таки почте надо своими прямыми обязанностями заниматься?

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Гость

10:07:33 13-04-2024

Узко мыслим. Это система: жкх, транспорт, образование, наука, здравоохранение и т.д. и т.п.

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