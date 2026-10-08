В Алтайский край не допустили более 20 тонн репчатого лука из Казахстана

Весь груз отправили обратно поставщику

08 октября 2026, 09:29, ИА Амител

Запрещенный к ввозу лук / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Алтайский край не допустили крупную партию репчатого лука из Казахстана. Груз весом 21 тонна остановили в Рубцовском районе во время карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

При проверке специалисты установили, что на упаковке подкарантинной продукции отсутствовала необходимая маркировка. Это является нарушением требований Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Из-за несоответствия требованиям фитосанитарного законодательства партию лука не разрешили ввозить на территорию Алтайского края.