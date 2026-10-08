В Алтайский край не допустили более 20 тонн репчатого лука из Казахстана
Весь груз отправили обратно поставщику
08 октября 2026, 09:29, ИА Амител
В Алтайский край не допустили крупную партию репчатого лука из Казахстана. Груз весом 21 тонна остановили в Рубцовском районе во время карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
При проверке специалисты установили, что на упаковке подкарантинной продукции отсутствовала необходимая маркировка. Это является нарушением требований Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Из-за несоответствия требованиям фитосанитарного законодательства партию лука не разрешили ввозить на территорию Алтайского края.
12:46:32 08-10-2026
щас лук станет по 700 руб или даже по 1700, а все изза того что нет бирочки.
13:41:56 08-10-2026
Гость (12:46:32 08-10-2026) щас лук станет по 700 руб или даже по 1700, а все изза то... это всего лишь 2 фуры примерно 300–400 мешков лука весом по 20–25 кг каждый, вон у Ашана 10 фур стоят - норм все будет