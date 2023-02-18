В алтайском городе выделят стритрейсерам место для заездов

Об этом просили сами гонщики

18 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске стритрейсерам выделят место для заездов, пишет "Бийский рабочий".

Мэр Виктор Щигрев рассказал, что в администрацию обращались представители уличных гонщиков с просьбой очистить площадку, где они могли бы кататься.

В администрации решили пойти навстречу и выделить участок у горы.

Жители Бийска неоднократно жаловались на стритрейсеров, которые по ночам устраивают шумные и опасные заезды у ТЦ "Ривьера" и на участке трассы Чуйский тракт – пер. Коммунарский.