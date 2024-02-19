В Алтайском институте культуры выбрали нового ректора

Кутькина стала исполняющей обязанности после ухода Буевич, а в конце января 2024 года успешно прошла аттестацию

19 февраля 2024, 20:21, ИА Амител

Олеся Кутькина / Фото: www.agik22.ru

Ректором алтайского государственного института культуры (АГИК) стала Олеся Кутькина. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".

До этого, с 2014 года, институтом руководила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. В первый раз на пост председателя ее назначили в 2017 году, с этого времени она совмещала эту работу с обязанностями ректора. В 2022-м Галину Буевич назначили председателем на второй срок, и тогда она решила покинуть пост в АГИКе, чтобы работать в думе на постоянной основе. Окончательно ушла с должности она в конце января 2023 года.

Кутькина стала исполняющей обязанности, а в конце января 2024 года успешно прошла аттестацию и единогласным решением комиссии АГИК ее рекомендовали на должность ректора.

"Пусть это будет новый яркий профессиональный этап и для вуза, и для его руководителя. Побед, инициатив, высокого качества подготовки студентов, достижений и драйва!" – поздравила нового ректора Безрукова.