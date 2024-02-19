В Алтайском институте культуры выбрали нового ректора
Кутькина стала исполняющей обязанности после ухода Буевич, а в конце января 2024 года успешно прошла аттестацию
19 февраля 2024, 20:21, ИА Амител
Ректором алтайского государственного института культуры (АГИК) стала Олеся Кутькина. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице во "ВКонтакте".
До этого, с 2014 года, институтом руководила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. В первый раз на пост председателя ее назначили в 2017 году, с этого времени она совмещала эту работу с обязанностями ректора. В 2022-м Галину Буевич назначили председателем на второй срок, и тогда она решила покинуть пост в АГИКе, чтобы работать в думе на постоянной основе. Окончательно ушла с должности она в конце января 2023 года.
Кутькина стала исполняющей обязанности, а в конце января 2024 года успешно прошла аттестацию и единогласным решением комиссии АГИК ее рекомендовали на должность ректора.
"Пусть это будет новый яркий профессиональный этап и для вуза, и для его руководителя. Побед, инициатив, высокого качества подготовки студентов, достижений и драйва!" – поздравила нового ректора Безрукова.
21:54:20 19-02-2024
и кто она по специальности? При библиотекаре Буевич АГИК прозябал. Там что нет достойных претендентов с музыкального факультета?
08:14:57 20-02-2024
гость (21:54:20 19-02-2024) и кто она по специальности? При библиотекаре Буевич АГИК про... Музыканты не могут и не хотят быть управленцами. На музыканта нади учиться, как минимум, 16 лет(муз.школа 7, муз.училище 4, консерватория 5), да ещё, чтобы работать в ВУЗе - аспирантура. И для чего пол жизни учиться, чтобы заниматься бумажками да ремонтом зданий? Музыканты хотят заниматься музыкой
11:02:08 20-02-2024
Гость (08:14:57 20-02-2024) Музыканты не могут и не хотят быть управленцами. На музы... вот поэтому музыканты в кульке - ниже плинтуса. Неужели никто не хочет себя "в жертву" принести, чтобы исправить это? Вот тогда институт станет процветающим. Музыка превыше всех зрелищ.
09:01:06 20-02-2024
Ректором должен быть режиссёр массовых зрелищ, тогда будет всем весело.
09:07:46 20-02-2024
Ректор должен двигать науку, а не петь и плясать. Буевич, как раз, была на своём месте
11:04:30 20-02-2024
Гость (09:07:46 20-02-2024) Ректор должен двигать науку, а не петь и плясать. Буевич, ка... не смешите. Специфика института культуры несколько другая, нежели обычного гуманитарного вуза, где наука превыше всего. Институт культуры - это, прежде всего, музыкальный вуз.
14:29:14 20-02-2024
гость (11:04:30 20-02-2024) не смешите. Специфика института культуры несколько другая, н... Чтобы преподавать музыку надо много наук знать - педагогику, психологию, методики и т.д. А это науки! Ещё писать Программы и рецензировать их, публиковать научные статьи, именно по музыке мн.др. Вы думаете сел и заиграл и встал и запел?