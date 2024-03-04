В Алтайском колледже открыли современную швейную мастерскую

За обустройство мастерской компания "Тонар" заплатила 3 миллиона рублей

04 марта 2024, 06:40, ИА Амител

Сантиметровая лента / Фото: unsplash.com

В краевом колледже сыроделия открыли современную швейную мастерскую. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", оснастил цех партнер колледжа – барнаульская компания "Тонар": производитель товаров для охоты, рыбалки и кемпинга.

Оборудование поставили из Китая. Это восемь универсально-стачивающих машинок и пять – специального назначения, например, оверлоки для обметки. Ученицы делятся: шить на них мягко, берут любую ткань. Аппараты оснащены голосовыми помощниками – они подскажут, например, если сбилась строчка.

Эти машины – такие же, что стоят в цехах "Тонара", чтобы будущие швеи уже в процессе обучения привыкали к технике. Также в мастерскую поставили столы для раскройки, манекены и промышленные парогенераторы. За обустройство мастерской компания заплатила 3 миллиона рублей. Взамен же руководитель предприятия Вячеслав Крымов ждет к себе на производство молодых мастеров.

Штат в швейном производстве на сегодняшний день около 80 человек. Швей из них примерно 65 человек – вакантно еще около 50 мест. Само производство развивается и ранее было лишь вспомогательным. Активная работа над ним ведется с 2019 года.

"Наиболее активный этап развития начался с 2023 года. Мы серьезно увеличили площади производственные. Приобрели современное оборудование, в том числе с автоматическими функциями. Спрос на ту продукцию, которую мы производим, он точно в два раза, минимум в два раза выше, чем наши производственные мощности. И мы хотим этот спрос, конечно, закрыть", – рассказал руководитель. В новой мастерской ребята будут не только осваивать профессию, но и изготавливать настоящую продукцию для "Тонара". Компания и колледж заключили первый контракт на 500 чехлов для мангалов. Пока работают не на скорость, а на качество – чтобы готовый товар был хорошо сшит. Кстати, за это они получат зарплату, а в их трудовых книжках появится запись о первом рабочем месте. Будущий закройщик Анна Паршукова рада возможности учиться и работать одновременно, не выходя за пределы учебного заведения.

"Хочется открыть свой какой-то бизнес по производству, я бы хотела заниматься производством базовой одежды – еще не уверена, для кого конкретно, скорее всего, для обоих полов. Хочу себя попробовать в качестве не только швеи, но и закройщика. Хочется попробовать прям раскраивать, создавать лекала самой какие-то – считаю, что я себя в этом нашла", – заявила Паршукова. Получив диплом, ребята будут выбирать: открыть свой бизнес, работать в частном ателье или пойти на любое швейное предприятие Алтайского края. Работодатели легкой промышленности готовы бороться за кадры – приглашают на практику, устраивают дни открытых дверей, а также привлекают высокой зарплатой. Как отметила Юлия Зеленцова, заведующая отделом по практическому обучению, в регионе около 1,5 тысячи вакансий для швей-закройщиц.

"Дети распределены. Предприятие-партнер – это "Тонар". У нас также "БТК групп" – Барнаульский меланжевый комбинат, "Авангард" из больших предприятий, "Свит", который отшивает постельное белье, "Мешкоград", "Спецобъединение", где спецодежду отшивают", – рассказала она. Как добавила замминистра образования и науки края Галина Синицына, сегодня швей готовят в пяти учебных заведениях Алтайского края. В этом году рынок труда пополнят 170 выпускников, а на будущий год – больше двух сотен. Власти будут стремиться к тому, чтобы во всех образовательных учреждениях края появились похожие производственные площадки – чтобы готовить кадры прямо со студенческой скамьи.