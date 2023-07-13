В Алтайском крае 13 июля дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения введут днем и вечером

13 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 13 июля дважды перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в ГУ МВД региона.

Ограничение введут для всех видов транспорта на следующих участках:

с 15:25 до 18:25 на автодороге н.п. Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково;

с 20:50 до 23:50 на автодороге н.п. Кантошино – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.