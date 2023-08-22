В Алтайском крае 22 августа дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения введут в первой и во второй половине дня

22 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 22 августа дважды перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничение введут для всех видов транспорта на следующих участках:

с 11:40 до 14:00 на автодороге подъезд к селу Косиха от Чуйского тракта до Косихи;

с 16:50 до 19:20 на автодороге "н.п. Украинский – Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха".

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.