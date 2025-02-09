В Алтайском крае автомобиль сгорел во время пожара в гараже

На месте происшествия работали три пожарных расчета

09 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Пожар / Фото: unsplash.com

В селе Выползово Тальменского района 8 февраля произошел пожар в частном гараже. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в результате инцидента сгорел автомобиль.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Возгорание ликвидировали на площади около 50 квадратных метров.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования", – добавили в ведомстве.

Всего за 8 февраля в Алтайском крае произошло 15 пожаров, в том числе 13 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.