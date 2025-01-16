В Алтайском крае более 14 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ
Это на 26,4% больше, чем неделей ранее
16 января 2025, 10:30, ИА Амител
Медицинская маска / Фото: amic.ru
За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) на территории Алтайского края зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 26,4%.
В связи с этим специалисты призывают население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа:
- пользоваться маской в местах скопления людей;
- сократить время пребывания в общественных местах;
- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;
- регулярно тщательно мыть руки с мылом;
- промывать полость носа, особенно после улицы;
- регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение;
- обрабатывать антисептиками гаджеты;
- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.
11:15:39 16-01-2025
а с аналогичным периодом прошлого года?