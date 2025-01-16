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В Алтайском крае более 14 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ

Это на 26,4% больше, чем неделей ранее

16 января 2025, 10:30, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) на территории Алтайского края зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 26,4%.

В связи с этим специалисты призывают население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа:

  • пользоваться маской в местах скопления людей;
  • сократить время пребывания в общественных местах;
  • избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;
  • регулярно тщательно мыть руки с мылом;
  • промывать полость носа, особенно после улицы;
  • регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение;
  • обрабатывать антисептиками гаджеты;
  • по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.
Алтайский край Здоровье ОРВИ и грипп

Комментарии 1

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Гость

11:15:39 16-01-2025

а с аналогичным периодом прошлого года?

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