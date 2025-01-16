В Алтайском крае более 14 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ

Это на 26,4% больше, чем неделей ранее

16 января 2025, 10:30, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

За вторую неделю 2025 года (с 6 по 12 января) на территории Алтайского края зарегистрировали 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 26,4%.

В связи с этим специалисты призывают население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа: