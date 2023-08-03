В Алтайском крае для туристов приостановили посещение Денисовой пещеры

Работы в пещере начались с обновления лестницы. Рабочие дополнят ее металлическую основу деревянными элементами

03 августа 2023, 23:03, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

Первый этап благоустройства Денисовой пещеры начался в Алтайском крае. В связи с этим посещение объекта туристами приостановлено, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы в пещере начались с обновления лестницы. Ее металлическую основу дополнят деревянными элементами. Финансирование обеспечено грантом – из краевого бюджета выделено 7,250 млн рублей.

Средства также отправят на обустройство дорожек на подъеме и смотровых площадок. У подножия горы поставят новый павильон для экскурсионного обслуживания. Также благоустроят зоны отдыха и смонтируют освещение. Все работы должны завершиться к сентябрю.