В Алтайском крае для туристов приостановили посещение Денисовой пещеры
Работы в пещере начались с обновления лестницы. Рабочие дополнят ее металлическую основу деревянными элементами
03 августа 2023, 23:03, ИА Амител
Первый этап благоустройства Денисовой пещеры начался в Алтайском крае. В связи с этим посещение объекта туристами приостановлено, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы в пещере начались с обновления лестницы. Ее металлическую основу дополнят деревянными элементами. Финансирование обеспечено грантом – из краевого бюджета выделено 7,250 млн рублей.
Средства также отправят на обустройство дорожек на подъеме и смотровых площадок. У подножия горы поставят новый павильон для экскурсионного обслуживания. Также благоустроят зоны отдыха и смонтируют освещение. Все работы должны завершиться к сентябрю.
00:16:16 04-08-2023
Однако) 7 млн на ремонт лестницы. Было куда интереснее там лазить без нее.
09:14:13 04-08-2023
Мы без всякой лестницы лазили там в 1983 году.
12:37:10 05-08-2023
Гость (09:14:13 04-08-2023) Мы без всякой лестницы лазили там в 1983 году.... Вы бесплатно, а тут туристы, они не ползут по склону, а это деньги))
14:18:47 05-08-2023
Разве некуда такие деньги деть? Лучше бы на дороги потратили. У нас в Новоалтайск только центральные улицы нормальные, как с них съездишь и ужас, особенно после дождя
00:03:23 06-08-2023
Галина (14:18:47 05-08-2023) Разве некуда такие деньги деть? Лучше бы на дороги потратили... Такие дороги, которые "ужас после дождя", есть даже в городах миллионниках... А денисова пещера одна! Поэтому сидите там в новоалтайске своём без дороги! Не нравится, так купите себе в Сочи на 25 этаже хатку... и будет счастье, но это не точно!