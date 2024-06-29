В Алтайском крае два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух авто
Авария случилась на трассе Алтай — Кузбасс
29 июня 2024, 22:55, ИА Амител
ДТП на трассе Алтай — Кузбасс
Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 29 июня в 14:44 на 121-м километре трассы Алтай – Кузбасс.
Предварительно установили, что 51-летний водитель на Mazda СX5 выехал на встречку и столкнулся с Exeed под управлением 51-летнего мужчины.
От удара водитель Mazda и его 46-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи. Их 22-летний пассажир, а также водитель и 40-летняя пассажирка Exeed были госпитализированы.
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И Д И О Т на Мазде. Людей жалко. Дорогие машины, большие скорости, а мозгов с чайную ложечку.
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