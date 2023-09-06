В Алтайском крае дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения введут 6 и 7 сентября

06 сентября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 6 и 7 сентября перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в МВД региона.

Ограничение для всех видов транспорта введут:

6 сентября с 23:00 до 00:20 минут 7 сентября по маршруту н.п. Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – п. Украинский;

7 сентября с 04:10 до 04:45 по маршруту Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Романово.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.