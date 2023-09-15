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В Алтайском крае дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения введут 15 и 16 сентября

15 сентября 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 15 и 16 сентября перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в региональном МВД.

Ограничение для всех видов транспорта введут:

  • 15 сентября с 22:00 до 00:30 16 сентября по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;
  • 16 сентября с 03:35 до 04:15 по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

Алтайский край дорожное движение

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