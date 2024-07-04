В Алтайском крае две недели не могут найти пропавшего 46-летнего мужчину в кепке

Местонахождение бийчанина неизвестно с 20 июня

04 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Ориентировка / "Лиза Алерт"

В Бийске Алтайского края пропал 46-летний Василий Михеев, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 июня.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, черные волосы и карие глаза. В последний раз его видели в синем спортивном костюме, камуфляжной майке, синих кроссовках и черной кепке.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в поисках, просят сообщить об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.