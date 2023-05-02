В Алтайском крае горожанка под диктовку перевела мошеннику 700 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

02 мая 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Славгорода перевела мошеннику более 700 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

62-летняя горожанка рассказала, что позвонивший ей злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что с её счетов пытаются украсть деньги. Он попросил женщину срочно снять сбережения и положить на резервный счёт.

"Женщина думала, что действительно общается с сотрудникам службы безопасности, так как звонивший апеллировал фактами, которые, как правило, знают только сотрудники банка", – рассказали в ведомстве.

В итоге пенсионерка поверила аферисту и под диктовку переслала ему деньги.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").