В Алтайском крае горожанка под диктовку перевела мошеннику 700 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
02 мая 2023, 11:50, ИА Амител
Жительница Славгорода перевела мошеннику более 700 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
62-летняя горожанка рассказала, что позвонивший ей злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что с её счетов пытаются украсть деньги. Он попросил женщину срочно снять сбережения и положить на резервный счёт.
"Женщина думала, что действительно общается с сотрудникам службы безопасности, так как звонивший апеллировал фактами, которые, как правило, знают только сотрудники банка", – рассказали в ведомстве.
В итоге пенсионерка поверила аферисту и под диктовку переслала ему деньги.
Дело возбудили по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").
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