На Алтае хотят разрешить семьям тратить маткапитал на подключение к воде и теплу

В 2023 году региональный материнский капитал составляет чуть больше 80 тысяч

23 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят расширение направлений использования регионалого маткапитала на подключение домов к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения, пишет "Коммерсантъ".

По мнению парламентариев, такая мера позволит "эффективнее решать вопросы по улучшению жилищных условий".

Сейчас региональный маткапитал можно потратить на покупку, строительство или реконструкцию жилья, газификацию дома, получение образования ребенком. Выплата предоставляется при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей и составляет в 2023 году 80,2 тысячи рублей.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать семьи в связи с плохой рождаемостью в стране.