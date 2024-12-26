В Алтайском крае индекс промышленного производства составил 105,9% за 2024 год

За прошедший месяц показатель вырос на 0,1%

26 декабря 2024, 07:52, ИА Амител

Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru

По итогам 11 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 105,9%. Об этом сообщили в правительстве региона.

За прошедший месяц показатель вырос на 0,1%.

В первую очередь это связано с ростом в добыче полезных ископаемых: в этой отрасли ИПП за 11 месяцев 2024 года составил 133,7%. Это на 4,3% выше, чем за январь – октябрь текущего года.

Обрабатывающие производства показали рост 106%, энергетика – 102,4%. В этих отраслях значения показателей сохранились на уровне десяти месяцев.

"В обрабатывающих производствах есть ряд видов экономической деятельности – лидеров по темпу роста. Наибольшую динамику показывает выпуск электронных компонентов – 136,1%. В первую очередь это выпуск систем пожаротушения, комплектующих для электронных изделий гражданского и двойного назначения", – уточняют в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Высокий темп также сохраняется в производстве комплектующих автомобильной отрасли – 133,6%. На протяжении последних лет эти предприятия являются лидерами импортозамещения и обеспечивают необходимыми комплектующими внутренний российский рынок. Чтобы ускорить развитие производителей комплектующих для автомобильной отрасли, Фонд развития промышленности реализует программу "Автокомпоненты" на протяжении последних лет. Льготные займы по ней уже получили Алтайский завод прецизионных изделий (1,2 млрд рублей) и Барнаульский завод АТИ (157 млн рублей).

Высокая динамика выпуска продукции сохраняется в производстве готовых металлических изделий – 127,6%.

"Производство котлов и комплектующих к ним также показывает высокую динамику. Одно из ведущих предприятий отрасли "Сибэнергомаш-БКЗ" активизировало работу по увеличению портфеля заказов, выходу на новые рынки, модернизации действующего производства. Благодаря этому по итогам 2024 года объем выпуска предприятия оценивается в 5 миллиардов рублей, что в 1,8 раза выше уровня прошлого года (2023 год – 3 миллиарда рублей). Количество работников завода в течение года увеличилось более чем на 250 человек, а средний размер заработной платы превышает 100 тысяч рублей", – рассказали в правительстве региона.

Наращивают выпуск продукции и предприятия оборонно-промышленного комплекса: рост за 11 месяцев 2024 года составил порядка 137%.

На уровне 102% зафиксирован ИПП в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Основной вклад в него внесли предприятия сельскохозяйственного машиностроения.

Снижение выпуска продукции в натуральном выражении в январе – ноябре 2024 года показывает производство кокса – 97,6%, что связано с высокой базой 2023 года. В отрицательной зоне по уровню индекса промышленного производства также находится выпуск кожи и изделий из нее – 70,4%. Однако сейчас объемы переработки кожевенного сырья и выпуска готовой продукции увеличиваются.