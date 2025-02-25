В Алтайском крае из-за воинских колонн ограничат движение транспорта

Участки региональных дорог будут перекрывать четыре дня подряд

25 февраля 2025, 12:55, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за воинских колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Для гражданского транспорта закроют следующие участки дорог:

25 февраля с 17:00 до 19:00 – подъезд к селу Косиха;

26 февраля с 15:00 до 18:00 – Лесной -– Бобровка – Рассказиха;

27 февраля с 09:30 до 11:00 – подъезд к селу Косиха;

28 февраля с 09:30 до 11:00 – подъезд к селу Косиха.

"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – подчеркнули в ведомстве.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.