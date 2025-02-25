В Алтайском крае из-за воинских колонн ограничат движение транспорта
Участки региональных дорог будут перекрывать четыре дня подряд
25 февраля 2025, 12:55, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за воинских колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Для гражданского транспорта закроют следующие участки дорог:
- 25 февраля с 17:00 до 19:00 – подъезд к селу Косиха;
- 26 февраля с 15:00 до 18:00 – Лесной -– Бобровка – Рассказиха;
- 27 февраля с 09:30 до 11:00 – подъезд к селу Косиха;
- 28 февраля с 09:30 до 11:00 – подъезд к селу Косиха.
"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – подчеркнули в ведомстве.
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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