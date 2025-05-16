В Алтайском крае издали детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью

Главная особенность ее страниц – возможность оживить "предметы" с помощью QR-кодов

16 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей

Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей

Детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью издали и презентовали в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

15 мая в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской представили книгу для детей "Военная азбука", изданную в рамках губернаторских издательских проектов. В презентации участвовали учащиеся барнаульской школы № 103 и студенты-волонтеры Алтайского педагогического университета.

Главный герой книги – мальчик Сережа, которому папа рассказывает о подвиге их дедушки, защищавшего Родину в Великую Отечественную войну. На каждую букву представлен предмет из фонда Краеведческого музея и история о нем. Так, буква "А" представлена не аистом или арбузом, а аэростатом. "К" и "Л" – это солдатский котелок и ложка. Но главной особенностью книги стала возможность оживить предметы. У каждой буквы есть свой QR-код, отсканировав который можно взаимодействовать с предметом на экране своего телефона или увидеть познавательный видеоролик.

"Военная азбука" издана тиражом одна тысяча экземпляров. Она поступит в государственные и муниципальные библиотеки и музеи, а также будет доступна в свободной продаже в Алтайском краеведческом музее.

Инициатором и организатором издательского проекта выступил Алтайский краеведческий музей. Над книгой работали писатель Елена Бызова, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского педагогического университета Татьяна Богуцкая и художник Юлия Кобзева.

Команду проекта за подготовку издания поблагодарил заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев от имени губернатора края Виктора Томенко: