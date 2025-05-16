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В Алтайском крае издали детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью

Главная особенность ее страниц – возможность оживить "предметы" с помощью QR-кодов

16 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей
Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей

Детская книга "Военная азбука" / Фото: Алтайский краеведческий музей

Детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью издали и презентовали в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное Министерство культуры.

15 мая в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской представили книгу для детей "Военная азбука", изданную в рамках губернаторских издательских проектов. В презентации участвовали учащиеся барнаульской школы № 103 и студенты-волонтеры Алтайского педагогического университета.

Главный герой книги – мальчик Сережа, которому папа рассказывает о подвиге их дедушки, защищавшего Родину в Великую Отечественную войну. На каждую букву представлен предмет из фонда Краеведческого музея и история о нем. Так, буква "А" представлена не аистом или арбузом, а аэростатом. "К" и "Л" – это солдатский котелок и ложка. Но главной особенностью книги стала возможность оживить предметы. У каждой буквы есть свой QR-код, отсканировав который можно взаимодействовать с предметом на экране своего телефона или увидеть познавательный видеоролик.

"Военная азбука" издана тиражом одна тысяча экземпляров. Она поступит в государственные и муниципальные библиотеки и музеи, а также будет доступна в свободной продаже в Алтайском краеведческом музее.

Инициатором и организатором издательского проекта выступил Алтайский краеведческий музей. Над книгой работали писатель Елена Бызова, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского педагогического университета Татьяна Богуцкая и художник Юлия Кобзева.

Команду проекта за подготовку издания поблагодарил заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев от имени губернатора края Виктора Томенко:

"В нашем крае издается много книг и для детей, и для взрослых. Алтайский край является одним из культурных центров России, а все мы – наследники великих земляков: Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Михаила Калашникова и многих других. Благодарю авторский коллектив и всех, кто принимал участие в подготовке этой уникальной книги", – сказал зампред краевого правительства.

Алтайский край культура

Комментарии 7

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Musik

14:03:58 16-05-2025

у меня, как у наверное любого пионера, такая примерно была. дед дал. хоть и без куриных кодов.
как подорвать поезд подручными средствами.
как добыть электричества с костра для р/станции.
дейстаия диверсионной группы при подрыве мостов.
за такое щас арестуют, да?

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Гость

14:30:17 16-05-2025

Своим детям уже подарили?

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Гость

14:45:33 16-05-2025

Одним только словом ПТСР можно сразу 4 буквы закрыть

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ДМВ

15:53:12 16-05-2025

По сюжету должен быть прадедушка...

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ЦУМ ЖИВ!

16:44:19 16-05-2025

Барнаул - культурный центр.
Так написано в тексте.
Я всегда это подозревал, а вы не верили!

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Гость

23:26:55 18-05-2025

Раньше по азбуке детей учили читать. А теперь-воевать?🙄 Это очередной "прорыв"😳

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Гость

23:30:30 18-05-2025

Ни Шукшину, ни Золотухину и в "страшном сне"бы не приснилось бы то, что сейчас происходит в 21-м веке в РФ😳

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