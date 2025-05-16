В Алтайском крае издали детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью
Главная особенность ее страниц – возможность оживить "предметы" с помощью QR-кодов
16 мая 2025, 13:30, ИА Амител
Детскую книгу "Военная азбука" с дополненной реальностью издали и презентовали в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное Министерство культуры.
15 мая в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской представили книгу для детей "Военная азбука", изданную в рамках губернаторских издательских проектов. В презентации участвовали учащиеся барнаульской школы № 103 и студенты-волонтеры Алтайского педагогического университета.
Главный герой книги – мальчик Сережа, которому папа рассказывает о подвиге их дедушки, защищавшего Родину в Великую Отечественную войну. На каждую букву представлен предмет из фонда Краеведческого музея и история о нем. Так, буква "А" представлена не аистом или арбузом, а аэростатом. "К" и "Л" – это солдатский котелок и ложка. Но главной особенностью книги стала возможность оживить предметы. У каждой буквы есть свой QR-код, отсканировав который можно взаимодействовать с предметом на экране своего телефона или увидеть познавательный видеоролик.
"Военная азбука" издана тиражом одна тысяча экземпляров. Она поступит в государственные и муниципальные библиотеки и музеи, а также будет доступна в свободной продаже в Алтайском краеведческом музее.
Инициатором и организатором издательского проекта выступил Алтайский краеведческий музей. Над книгой работали писатель Елена Бызова, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского педагогического университета Татьяна Богуцкая и художник Юлия Кобзева.
Команду проекта за подготовку издания поблагодарил заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев от имени губернатора края Виктора Томенко:
"В нашем крае издается много книг и для детей, и для взрослых. Алтайский край является одним из культурных центров России, а все мы – наследники великих земляков: Василия Шукшина, Валерия Золотухина, Михаила Калашникова и многих других. Благодарю авторский коллектив и всех, кто принимал участие в подготовке этой уникальной книги", – сказал зампред краевого правительства.
14:03:58 16-05-2025
у меня, как у наверное любого пионера, такая примерно была. дед дал. хоть и без куриных кодов.
как подорвать поезд подручными средствами.
как добыть электричества с костра для р/станции.
дейстаия диверсионной группы при подрыве мостов.
за такое щас арестуют, да?
14:30:17 16-05-2025
Своим детям уже подарили?
14:45:33 16-05-2025
Одним только словом ПТСР можно сразу 4 буквы закрыть
15:53:12 16-05-2025
По сюжету должен быть прадедушка...
16:44:19 16-05-2025
Барнаул - культурный центр.
Так написано в тексте.
Я всегда это подозревал, а вы не верили!
23:26:55 18-05-2025
Раньше по азбуке детей учили читать. А теперь-воевать?🙄 Это очередной "прорыв"😳
23:30:30 18-05-2025
Ни Шукшину, ни Золотухину и в "страшном сне"бы не приснилось бы то, что сейчас происходит в 21-м веке в РФ😳