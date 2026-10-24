С 23 октября по 1 ноября на отдельных направлениях время в пути изменится от пяти минут до почти семи часов

24 октября 2026, 18:19, ИА Амител

Поезд / Фото: amic.ru

В Алтайском крае скорректировали расписание десяти пригородных поездов — изменения будут действовать с 23 октября по 1 ноября. Причина корректировки — плановый ремонт железнодорожных путей, сообщили в региональном Минтрансе.

Новый график введут в отдельные дни: 23, 25, 26, 28, 29 и 30 октября, а также 1 ноября. Из‑за работ время в пути изменится — задержка составит от пяти минут до 6 часов 54 минут.

Изменения коснутся маршрутов:

Барнаул — Рубцовск — Барнаул;

Барнаул — Алейская;

Рубцовск — Локоть — Рубцовск;

Алейская — Локоть — Алейская.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом сдвигов во времени.