В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов из‑за ремонта путей
С 23 октября по 1 ноября на отдельных направлениях время в пути изменится от пяти минут до почти семи часов
24 октября 2026, 18:19, ИА Амител
Поезд / Фото: amic.ru
В Алтайском крае скорректировали расписание десяти пригородных поездов — изменения будут действовать с 23 октября по 1 ноября. Причина корректировки — плановый ремонт железнодорожных путей, сообщили в региональном Минтрансе.
Новый график введут в отдельные дни: 23, 25, 26, 28, 29 и 30 октября, а также 1 ноября. Из‑за работ время в пути изменится — задержка составит от пяти минут до 6 часов 54 минут.
Изменения коснутся маршрутов:
- Барнаул — Рубцовск — Барнаул;
- Барнаул — Алейская;
- Рубцовск — Локоть — Рубцовск;
- Алейская — Локоть — Алейская.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом сдвигов во времени.
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