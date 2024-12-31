В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов на новогодних праздниках

В региональном Минтрансе рассказали об отменах и назначениях пригородных железнодорожных рейсов

31 декабря 2024, 15:08, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Расписание пригородных электропоездов изменится в Алтайском крае в январе 2025 года. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Так, по 8 января назначается поезд № 6028 Барнаул – Красный Боец (отправление в 17:30, прибытие в 19:26). До этой же даты отменены следующие рейсы:

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:03, прибытие в 07:37);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 6018 Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17:30, прибытие в 19:17);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:45, прибытие в 08:25).

2 января назначены поезда № 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:16, прибытие в 12:00) и №6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 14:04, прибытие в 16:51).

5 января отменяется поезд №6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47 минут).

6 января назначается поезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

6 января отменяется поезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

8 января назначается поезд № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

9 января назначается поезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55). Отменяется поезд № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

Остальные пригородные поезда и электропоезда будут ходить без изменений.