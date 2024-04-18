В Алтайском крае изменят расписание поездов из-за ремонта на путях

Также 30 апреля и 8 мая (1 и 9 мая по обратному маршруту) дополнительные рейсы выполнит пригородный поезд Барнаул — Славгород

18 апреля 2024, 21:52, ИА Амител

Электропоезд / Фото: amic.ru

С 22 апреля изменится расписание двух пригородных поездов в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РЖД, это связано с ремонтными работами на путях.

Речь идет о следующих поездах:

№ 7016 Рубцовск – Барнаул. Отправление в 08:39 (позже на 1 час 25 минут), прибытие в 13:12 (позже на 1 час 42 минуты);

№ 6118 Локоть – Алейская. Отправление в 08:12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12:15 (позже на 1 час 59 минут).

Изменения продлятся до 20 июня. Пассажиров просят учесть их при планировании маршрута.

Также 30 апреля и 8 мая (1 и 9 мая по обратному маршруту) дополнительные рейсы выполнит пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород. Это связано с традиционным повышением спроса со стороны пассажиров.