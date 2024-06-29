В Алтайском крае криминальный "положенец" осужден на 15 лет

Его трое соучастников также получили сроки

29 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае суд на основании вердикта присяжных осудил 56-летнего криминального авторитета Сергея Юрченко. Он и его трое знакомых проходили по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщили amic.ru в региональной прокуратуре.

С 2019 года Юрченко имеет статус "положенца" и обладает властными полномочиями в отношении тех, кто придерживается криминальной идеологии.

"Находясь в учреждении пенитенциарной системы, подсудимый организовывал и контролировал поступление денежных средств, осуществлял управление преступной средой, активно участвовал в урегулировании возникающих споров и конфликтов в криминальном мире, выполнял иные действия, объективно свидетельствующие о его принадлежности к высшему криминальному статусу в преступной иерархии", – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Кроме того, после выхода на свободу Юрченко в 2019-2022 годах с тремя знакомыми совершил вымогательства денег и имущества у четверых граждан на сумму свыше 600 тысяч рублей.

В итоге суд дал Юрченко 15 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Его соучастники получили от 7 до 13 лет колоний строгого и особого режимов.

По понятиям криминального мира, "положенец" – это второе лицо после вора в законе, которое имеет право принимать решения в его отсутствие и от его имени. Применительно к Сергею Юрченко выше него стоял Мутай (Мамыров Нурахман), который и назначил его "положенцем".