В Алтайском крае любитель пьяной езды купил поддельные права и попался полиции

Мужчину будут судить

19 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Рубцовском районе возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который использовал поддельные водительские права, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Весной в селе Веселоярск экипаж ДПС остановил автомобилиста и установил, что тот лишен удостоверения за езду в пьяном виде, а права зарегистрированы на другое лицо. "Липовость" документа подтвердила и экспертиза.

Во время расследования выяснили, что права мужчина купил за 30 тысяч рублей. Расследование дела уже завершено и направлено в суд для рассмотрения.