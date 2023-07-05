В Алтайском крае машина попала под грузовой поезд

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным

05 июля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

В Алтайском крае поезд сбил легковой автомобиль, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Авария случилась 5 июля в 02:26 на ж/д переезде 518 км перегона Урываево – Панкрушиха.

Водитель выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным и произошло столкновение.

Тем не менее в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов происшествие не повлияло.