В Алтайском крае машина попала под грузовой поезд
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным
05 июля 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги
В Алтайском крае поезд сбил легковой автомобиль, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Авария случилась 5 июля в 02:26 на ж/д переезде 518 км перегона Урываево – Панкрушиха.
Водитель выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным и произошло столкновение.
Тем не менее в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов происшествие не повлияло.
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