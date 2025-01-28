В Алтайском крае могут запустить производство органического меда

Эксперт рассказала о стандартах органической продукции и перспективах алтайского меда на рынке

28 января 2025, 08:00, ИА Амител

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае планируется начать производство органического меда и другой пчелопродукции. Об этом рассказала руководитель краевого Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Ольга Черепанова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Что такое органический мед?

По словам эксперта, маркировка "органический" – это не просто рекламный ход. В отличие от обозначений вроде "эко" или "био", органический сертификат выдается только после строгой проверки.

Продукт должен полностью соответствовать стандартам, которые подразумевают полный отказ от химикатов, ГМО и иных искусственных компонентов на всех этапах производства, включая хранение и транспортировку.

"Запрещено использование химических средств защиты, большого количества минеральных удобрений. Нельзя применять органические удобрения, если они производятся не с сертифицированных органических ферм. Запрещено использование антибиотиков. Рядом с производством не должно быть загрязняющих никаких производств – должны быть природные буферы между такими территориями," – пояснила Ольга Черепанова.

Трудности производства

Органическое производство требует соблюдения множества условий, и далеко не все компании готовы на это пойти. Например, если на земле ранее применялись пестициды, она должна "отдохнуть" три года, прежде чем станет пригодной для органического производства.

Кроме того, экопродукция остается низкомаржинальной: ее себестоимость иногда выше, чем у обычной продукции. Однако в некоторых случаях, по словам Черепановой, отказ от химикатов позволяет снизить затраты.

В регионе уже работают шесть производителей органической продукции, включая компании из Бийского и Тальменского районов, а также "Влюбленную Марусю", которая занимается сбором дикоросов.

"В каждом случае экономика складывается по-разному. Но важно, что сегодня есть потребитель, которому нужна органическая продукция, и появляются производители, готовые ее выпускать," – добавила эксперт.

Перспективы алтайского меда

По мнению Ольги Черепановой, органический мед из Алтайского края может стать востребованным не только среди любителей натурального, но и среди крупных производителей.

Российский рынок органики только формируется, и на сырье уже есть высокий спрос.

"Крупным компаниям негде взять органическое сырье – скупается все, что есть. Например, в Алтайский край поступает много запросов на органический ячмень и сухие овощи для супов-полуфабрикатов. Пока мы этого не производим, но перспективы есть: у нас самая большая пашня в России, и во многих районах есть залежные земли, которые подходят для получения натуральной продукции", – отметила эксперт.

Ольга Черепанова уверена: если алтайский органический мед выйдет на рынок, он сможет конкурировать с зарубежными производителями и стать одним из флагманских продуктов региона.