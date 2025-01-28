В Алтайском крае могут запустить производство органического меда
Эксперт рассказала о стандартах органической продукции и перспективах алтайского меда на рынке
28 января 2025, 08:00, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае планируется начать производство органического меда и другой пчелопродукции. Об этом рассказала руководитель краевого Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Ольга Черепанова в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Что такое органический мед?
По словам эксперта, маркировка "органический" – это не просто рекламный ход. В отличие от обозначений вроде "эко" или "био", органический сертификат выдается только после строгой проверки.
Продукт должен полностью соответствовать стандартам, которые подразумевают полный отказ от химикатов, ГМО и иных искусственных компонентов на всех этапах производства, включая хранение и транспортировку.
"Запрещено использование химических средств защиты, большого количества минеральных удобрений. Нельзя применять органические удобрения, если они производятся не с сертифицированных органических ферм. Запрещено использование антибиотиков. Рядом с производством не должно быть загрязняющих никаких производств – должны быть природные буферы между такими территориями," – пояснила Ольга Черепанова.
Трудности производства
Органическое производство требует соблюдения множества условий, и далеко не все компании готовы на это пойти. Например, если на земле ранее применялись пестициды, она должна "отдохнуть" три года, прежде чем станет пригодной для органического производства.
Кроме того, экопродукция остается низкомаржинальной: ее себестоимость иногда выше, чем у обычной продукции. Однако в некоторых случаях, по словам Черепановой, отказ от химикатов позволяет снизить затраты.
В регионе уже работают шесть производителей органической продукции, включая компании из Бийского и Тальменского районов, а также "Влюбленную Марусю", которая занимается сбором дикоросов.
"В каждом случае экономика складывается по-разному. Но важно, что сегодня есть потребитель, которому нужна органическая продукция, и появляются производители, готовые ее выпускать," – добавила эксперт.
Перспективы алтайского меда
По мнению Ольги Черепановой, органический мед из Алтайского края может стать востребованным не только среди любителей натурального, но и среди крупных производителей.
Российский рынок органики только формируется, и на сырье уже есть высокий спрос.
"Крупным компаниям негде взять органическое сырье – скупается все, что есть. Например, в Алтайский край поступает много запросов на органический ячмень и сухие овощи для супов-полуфабрикатов. Пока мы этого не производим, но перспективы есть: у нас самая большая пашня в России, и во многих районах есть залежные земли, которые подходят для получения натуральной продукции", – отметила эксперт.
Ольга Черепанова уверена: если алтайский органический мед выйдет на рынок, он сможет конкурировать с зарубежными производителями и стать одним из флагманских продуктов региона.
08:26:08 28-01-2025
Ой сказка
08:34:14 28-01-2025
есть мёд и есть фальсификат под видом мёда... какой органический?
08:58:20 28-01-2025
Здесь ,наверно,уже не найдёшь таких мест,которые бы отвечали всем поставленным условиям.
09:27:37 28-01-2025
пчелы такое читая со смеху подохнут
09:48:07 28-01-2025
В общем всё, хана пасечникам. Я и сейчас натуральный мед не могу найти (в магазинах, на рынке и ярмарках) везде продают бодяжный.
09:53:11 28-01-2025
Гость (09:48:07 28-01-2025) В общем всё, хана пасечникам. Я и сейчас натуральный мед не ... места надо знать
10:06:12 28-01-2025
Musik (09:53:11 28-01-2025) места надо знать... Надо. Ну так говори, будем знать.
10:09:07 28-01-2025
Гость (10:06:12 28-01-2025) Надо. Ну так говори, будем знать.... вас таких много. а меда - мало.
От Матфея 7:7-11
Russian Synodal Version
7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
10:16:01 28-01-2025
Musik (10:09:07 28-01-2025) вас таких много. а меда - мало.От Матфея 7:7-11R... Ну вот, тебя просят - давай. Или не русский наглухо?
15:10:23 28-01-2025
Гость (09:48:07 28-01-2025) В общем всё, хана пасечникам. Я и сейчас натуральный мед не ... У меня покупай, могу летом провести экскурсию будешь держать рамки.
11:42:49 28-01-2025
Значки 100% Bio, Organic, Eco, Green и прочую лабуду на упаковках разрабатывают маркетологи. По сути это просто надпись для выделения товара на полке. Самый элементарный способ убедиться в натуральности, это попросить производителя предъявить сертификаты. Какие документы покажет честный пасечник?
Раньше натуральное продавали на базарах, рынках и частных ларьках. В настоящее время всë идет к тому, чтобы ликвидировать базары, экоярмарки и закрепить в сознании покупателя, что всë натуральное и безопасное лежит в сетях ритейла. А там право на размещение товара на полке платное.
0% крабов в крабовых палочках, 0% перепелов в соусе, О% яблок в соке и колбаса, которая кукарекает.
11:53:16 28-01-2025
Если кому-то нужен натуральный, можно сказать органических мёд, обращайтесь :)
Есть такие места и такой мёд.
14:14:17 28-01-2025
Гость (09:48:07 28-01-2025) В общем всё, хана пасечникам. Я и сейчас натуральный мед не ... Есть норм 100проц но дорого
21:37:17 28-01-2025
А как же обработка пчел два раза в год от клеща варроа, она же вся химическая? Вот и фсе)) Нет никакого органического меда