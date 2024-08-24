В Алтайском крае мужчина украл у соседки музыкальные колонки и флягу

Теперь сельчанин ждет суда

24 августа 2024, 15:36, ИА Амител

Аудиоколонки / Фото: unsplash.com

В поселке Предгорном Бийского района полицейские задержали мужчину, который обокрал соседку, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее дома пропали колонки и ТВ-приставка, а с участка – алюминиевая фляга.

"По горячим следам стражи правопорядка установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний сосед заявительницы", – отметили в ведомстве.

Колонки и приставку у злоумышленника изъяли, а вот флягу он успел сдать на металлолом. Возбуждено дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Теперь сельчанин ждет суда.