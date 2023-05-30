Сейчас СП возглавляет бывший замминистра финансов Виктор Миненок

30 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Депутаты АКЗС на внеочередной сессии 6 июня должны решить вопрос с руководителем краевой Счётной палаты. Шестилетний срок полномочий нынешнего председателя СП Виктора Миненка истекает летом 2023 года. По данным amic.ru, его кандидатура будет выдвинута ещё на один срок на безальтернативной основе.

Также на сессии регионального парламента Виктор Миненок представит доклад о работе Счётной палаты региона за 2022 год. Пока документ недоступен, его представят депутатам в начале июня. В прошлом году СП представила доклад об эффективности расходования бюджетных средств на 82 страницах. Тогда депутаты единогласно поддержали работу Счётной палаты и её руководителя: "за" проголосовали все 59 человек, присутствовавших на сессии.

Виктор Миненок родился 20 мая 1971 года в Бийске. В 1997 году окончил АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". С 1997 по 2000 год работал в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ по Бийску в должности главного контролёра-ревизора, а позднее – начальника отдела. С 2000 по 2017 год Миненок работал в региональном Минфине, с 2004 года находился на должности замминистра. Летом 2017 года был назначен на госдолжность председателя Счётной палаты Алтайского края.

Сейчас Счётная палата Алтайского края состоит из 35 человек.