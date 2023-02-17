В Алтайском крае на выходных ожидается тепло со снегом

Ночь с пятницы на субботу ещё "обрадует" сильными морозами, а вот днём в крае уже начнёт ощутимо расти температура

17 февраля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В грядущие выходные дни, 18 и 19 февраля, в Алтайском крае ожидается тепло со снегом. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в ночь на субботу ещё ожидаются морозы, однако с каждым днём будет теплеть.

Так, 18 февраля температура воздуха местами опустится до -29 градусов. Днём синоптики прогнозируют от -5 до -10 градусов. В предгорьях – от -4 до +1. Существенных осадков не будет, однако в западных районах пройдёт небольшой снег. Утром возможна изморозь. Порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 м/с, местами до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -21 до -23 градусов. Днём от -6 до -8 градусов. Осадков не ожидается, утром изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью 19 февраля мороз уйдёт – ожидается от -12 до -17 градусов, местами будет до -6 градусов. Днём потеплеет до -4...-9 градусов, в предгорьях местами до +2. Однако омрачит тёплый день снег, который на большей части территории будет небольшим, а на юге – умеренным. Порывы ветра достигнут 14 м/с.

В Барнауле ночью ожидается от -12 до -14 градусов, днём от -4 до -6. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.